Novia y empresaria

Pese a que se encuentra en los preparativos de su matrimonio, Sheyla Rojas no se duerme en sus laureles y sigue creciendo como empresaria. Tras incursionar en las caravanas musicales y eventos artísticos a inicios de año, ahora ingresa al rubro de la belleza con la inauguración de su centro estético La Femme. “Soy una mujer que está en constante trabajo, siempre buscando oportunidades y sin temor de arriesgar”, dice la conductora de ‘Estás en todas’.

“Cada año uno se va proyectando en lo que quiere hacer o conseguir, así que puedo decir que este ha sido mi año. Le he dado forma a mis objetivos no solo en el plano laboral, sino también a nivel familiar y personal. Estoy muy agradecida con Dios por todo lo que estoy viviendo. Para el próximo año también se vienen cosas lindas, ya tengo otro proyecto como empresaria. Y en televisión seguiré con ‘Estás en todas’, aunque estoy atenta a lo que venga, pues quiero seguir creciendo en la conducción”, afirma.

Sheyla, quien pasará a la fila de las casadas el próximo año, contó además detalles de la boda con el empresario Pedro Moral. “Me caso el 4 de mayo en la iglesia San Francisco, y la ceremonia civil será un día antes. Ya tengo mi vestido y casi todos los preparativos listos. Junto a Pedro hemos visto todos los detalles. Estoy viviendo el ‘sueño del matrimonio’ que en verdad no era algo que esperaba, estoy emocionada aunque creo que Pedro me gana”.

Sheyla no descartó buscar la oportunidad de volver a ser madre inmediatamente después de su boda. “Me encantaría tener otro bebé y completar mi familia, creo que todo llega a su debido tiempo, pero Dios quiera que venga pronto”.

Por otro lado, se dio un tiempo para responder sobre la nueva pareja de la farándula conformada por su ex Patricio Parodi y Flavia Laos. “No hay nada más bonito que estar enamorado y disfrutar del amor. De Patricio solo me quedo con los recuerdos bonitos y siempre le voy a desear lo mejor, así que espero que disfruten su amor y que tengan una relación bonita... Me alegra cuando otras personas son felices, solo puedo desearles el bien”. ❧