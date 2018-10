Angie Arizaga y Nicola Porcella quedan mal parados con revelación de la modelo [VIDEO]

‘Estás en todas’ sigue dando cabida a la relación que tuvieron Angie Arizaga y Nicola Porcella. Luego de una entrevista que ofreció el modelo donde habló de la joven, la conductora de ‘La previa’ también ofreció declaraciones a ‘Choca’ Mandros.

Si bien siempre hubo rumores de que la relación de Angie Arizaga y Nicola Porcella era “armada”, recién la popular ‘Negrita’ confesó que su historia de amor comenzó como un juego en ‘Esto Es Guerra’, pero pasado el tiempo realmente se enamoraron.

Arizaga, quien la semana pasada la pasó mal en ‘Esto es Guerra’ por no contar con el apoyo de Nicola Porcella ni de sus demás compañeros de los ‘Guerreros’, reveló que el modelo fue su segundo enamorado.



“Fue de la nada. Siempre bromeaba con Nicola y me decía; ‘el que se enamora pierde’. Siempre nos hacían jugar y así sucedió, no lo pensé. Nicola fue mi segundo enamorado y duré bastante tiempo, aprendí mucho de eso”, declaró Angie Arizaga para las cámaras de ‘Estás en todas’.

“El público vivió todo lo que pasó en nuestra relación, lo bueno y lo malo, pero estoy agradecida por todo. Y, como dicen por ahí, a veces hay tanto amor que no pueden estar juntos, creo que eso pasó con lo nuestro. A Nicola siempre le voy a desear lo mejor, no me gusta llevarme mal con nadie”, agregó la joven que participó junto a Porcella en la telenovela ‘Ven, baila, quinceañera’.

Durante la entrevista con Mandros, Angie Arizaga confesó que sí tenía pensado casarse con Nicola Porcella. Pese a que no se concretaron sus planes, la modelo asegura que ahora le desea lo mejor a su exnovio. “Sí, pero no se dio. Me proyecté en algún momento , sin embargo la relación acabó”, dijo.

Finalmente, la exparticipante de ‘Combate’ señaló que en la actualidad tiene otros desafíos. “Ahora estoy enfocada en mi trabajo y en dar lo mejor de mí en lo que hago”, dijo Angie Angie Arizaga.

“Las cosas pasan por algo, ahora soy una mujer madura con una visión empresarial, pues pienso abrir una nueva sucursal de mi gimnasio ‘Forza’ que hace tres meses es mío (lo abrió en sociedad con Nicola) y, seguir estudiando actuación porque me estoy preparando para grabar una nueva telenovela”, concluyó Angie Arizaga.