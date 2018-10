Kylie Jenner copia el look de su mamá, Kris, y todos hablan del gran parecido [FOTOS]

Kylie Jenner suele ser una de las mujeres más camaleónicas de la familia Kardashian Jenner después de Kim, pues la joven de 21 años no le teme a los retos y menos a los cambios de look repentinos. La hermana menor de Kim Kardashian colgó un par de fotografías a sus cuenta de Instagram de su nueva apariencia y se parece a su madre, Kris Jenner. ¿Qué le pasó?

Vía sus historias de Instagram, Kylie Jenner mostró un par de imágenes de lo que fue su nueva apariencia. Kris y Kylie hicieron una videollamada para contarse los últimos acontecimientos del entorno familiar y se notó el cambio de la jovencita. “Obsessed with you” (obsesionada contigo), escribió Kylie Jenner junto a la imagen.

Lo cierto es que este look le ha gustado mucho a sus fans, que han visto el espectacular parecido que existente entre ambas. Pese a que se hizo ese cambio repentino de cabello, aún continúa con su melena rubia platino. En las semanas la hemos visto al menos con cuatro tonos diferentes: rubio, verde, negro y rosa. ¿Se animará por un nuevo color de cabello?

Los fans de Kylie Jenner aseguraron que se ve muy bien la estrella de ‘Keeping Up With The Kardashians’ con el cabello al estilo de Kris Jenner. ¿Se quedará con ese nuevo look?. Mientras que la menor de Kardashian Jenner elige una nueva apariencia, en Instagram sube como espuma sus seguidores de Instagram. Actualmente tiene 116 fanáticos.