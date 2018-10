Cardi B festeja cumpleaños con sensual video para su fans

La controversial cantante, Cardi B, cumple hoy 26 años de edad y lo celebró compartiendo un video bailando. Este detalle que ha emocionado a sus más fieles seguidores en las redes sociales, quienes no dejan de enviarle entre halagos y buenos deseos por su cumpleaños.

Belcalis Almanzar, nombre verdadero de Cardi B, publicó una grabación de una de sus prácticas de baile junto a sus bailarines y cautivó a sus más de 34.3 millones de seguidores en Instagram.

“Esta es la razón por la que shorty tuvo la boca abierta en la presentación ‘Estoy tan triste que no muestran esa parte de la coreografía’ ¡Gracias @tanishascott y todos mis bailarines!”, escribió la intérprete de ‘I Like It’. Este video en Instagram superó los 2 millones de Me Gusta o Corazones y más de 7 mil comentarios.

En la mencionada grabación se puede ver a la rapera haciendo lujo de sus más sensuales pasos de baile. El look con el que aparece la cantante resultó muy llamativo para sus fans, vestía un suéter de tejido delgado, largo y de color rosa, unas botas extranbóticas con pasadores rojos y de cuadros blanco y negro; también un turbante plomo con el que cubre su cabellera.

Como era de esperarse los fans de Cardi B no perdieron la oportunidad de escribirle buenos comentarios y por supuesto mencionaron a su hija en Instagram. “¡Eres talentosa! Feliz cumpleaños”, “Feliz cumpleaños Cardi. Te amamos”, “¡Vaya sensualidad la tuya! ¡Qué pases un hermoso cumple!”, “¡Qué hoy pases un lindo día junto a tu bebé!”, “Mereces todo lo mejor”, fueron algunos de los mensajes de los adeptos de la rapera.

Este fue el video de Cardi B en Instagram: