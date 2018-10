Fallece Gretchen G, la venezolana que conmovió con su dramática historia

Venezuela está de luto… La modelo y cantante venezolana Gretchen Serrao, mejor conocida como Gretchen G, falleció el pasado lunes 8 de octubre en Miami a los 28 años. La familia de la joven artista confirmó la lamentable noticia a través de un comunicado.



"Es con gran pesar que confirmamos el fallecimiento de nuestra querida hija y hermana Gretchen Serrao (Gretchen G) el lunes 8 de octubre", señala la familia en la nota que recién este miércoles se compartió en diversos medios de comunicación.

La familia de Gretchen G explicó que la intérprete de temas como "Tu princesa" y "La salida" perdió la vida a causa de una enfermedad que padecía desde hace tiempo, aunque no precisaron cuál.



En el comunicado destacaron la "pasión" de la joven por la música. "Era un alma maravillosa, un espíritu libre que será extrañado por todos. Esperamos que la recuerden como la bella persona que fue", añadió la familia en el documento y pidió privacidad en este doloroso momento.

El fotógrafo César Vignolo, amigo de la fallecida, utilizó su cuenta de Facebook para dedicarle unas emotivas palabras. “¡Te amo con toda mi alma y mi corazón! Eres tan especial que te extraño demasiado. Me has dado tanta alegría y felicidad desde pequeñitos y me robaste el corazón, siempre de niños juntos compartiendo tantos momentos y siempre he querido estar junto a ti por la eternidad. Mi alma y mi corazón están contigo en el cielo y la tierra por siempre mi amada Gretchen G. Ahora eres mi ángel guardián para toda la vida. Y en diciembre 2018 voy para Miami y con las ganas de verte y estar a tu lado. Ahora con este dolor en el alma tan fuerte, no es justo”, expresó junto a una fotografía de la venezolana.

César Vignolo también dio a conocer que el próximo sábado se oficiará una misa funeral en su memoria en la iglesia San Francis de Sales, en Miami Beach, Florida.

Oriunda de Puerto Ordaz (Venezuela), Gretchen G empezó a cantar y a componer desde muy temprana edad, pero fue en 2002 cuando se lanzó de manera profesional con el álbum "Mírame", cuyo primer corte promocional fue "La salida" y alcanzó los primeros puestos de las listas latinas de Billboard.

Gretchen participó en la edición de 2012 del concurso de la cadena Univisión "Nuestra Belleza Latina". Un año después fue nominada a los Premios Lo Nuestro 2013 en la categoría de artista femenino tropical del año.

No todo fue lindo para la venezolana. En una entrevista, Gretchen G se mostró feliz por su canción “Soltera”, pues significó una nueva oportunidad que le dio la música tras haber sufrido violencia de género, lo que la alejó por un tiempo del escenario.

“Para mi esta en una oportunidad que me ha dado Dios porque yo tuve que parar por una situación de violencia doméstica. Antonio Garullo y Camilo Música me escribieron esta canción que cuando la escuche me puse a llorar porque habla de mí”, señaló.