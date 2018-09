Karol G es comparada con una Kardashian y fans enfurecen [FOTOS]

Karol G es una de las reggaetoneras revelación de este año. En Instagram, suma más de 9.2 millones de seguidores, y fue precisamente en esta plataforma que se acaba de armar un gran debate por su look y estilo.

La intérprete de ‘Mi Cama’ viene siendo comparada con la socialité de 34 años, Khloé Kardashian y muchos internautas se han tomado el tiempo para difundir imágenes de ambas solicitando una opinión masiva sobre su similitud.

Este gesto ha molestado a un grupo de fanáticos de la reggaetonera, debido a que han considerado que su ídola es “más hermosa” que, la integrante de Keeping Up With The Kardashian (KUWTK).

Por otro lado, algunos adeptos de Karol G han considerado que “es un honor” decir que son “gemelas separadas al nacer”, sustentando su opinión en la fama que posee Khloé Kardashian.

En este artículo hemos colocado las mejores fotografías de ambas personalidades. Juzguen ustedes mismos si existe algún parecido entre estas dos talentosas figuras.

Karol G o Carolina Giraldo Navarro nació en Colombia hizo su debut en el mundo artístico en 2012 con su canción 301, pero fue recién en 2018 que ha sonado a nivel internacional con su tema ‘Mi cama’.

Mientras que, Khloé Kardashian se hizo conocida por el reality show KUWTK, a nivel mundial su nombre se hizo conocido por ser hermana de Kim Kardashian y también participa como modelo para algunas marcas. Es madre de una hija llamada True. Posee más de 79.7 millones de seguidores en Instagram, gran diferencia a lado de Karol G.