Instagram: discusión de Chantal Andere y su esposo se viraliza [VIDEO]

Es viral en Instagram. El grito de Independencia de México se volvió tendencia en las redes sociales y no necesariamente por el discurso del presidente Enrique Peña Nieto, sino por una discusión protagonizada por la actriz Chantal Andere y su esposo Enrique Rivero.

A través de Instagram y otras redes sociales, varios usuarios se percataron que durante la celebración patriótica, la actriz de 'Marimar' y 'La usurpadora' tuvo un altercado con su esposo. La pareja no se percató que todo estaba siendo grabado y miles de mexicanos fueron testigos de su pelea.

La polémica escena de Chantal Andere y su esposo fue en la parte final del grito de Independencia de México, realizado en el Palacio Nacional de ese país, cuando Enrique Rivero aparentemente tomó por la fuerza en repetidas ocasiones a Chantal Andere, con tal de darle un beso y que éste se viera en la transmisión oficial del evento, emitida en Cadena Nacional.

Tras lo protagonizado, los cibernautas se pronunciaron en redes sociales y compartieron memes del bochornoso momento. Ante los comentarios, la actriz mexicana tomó con mucho humor lo sucedido.

Por su parte, Enrique Andere trató de defenderse y negó haber jaloneado a su esposa. "Con martillo, látigo o a pedradas. Si no sabes, no hables. Estábamos jugando, solo que tu poca visión no te deja ver mas allá. Ve el video completo y luego opinas", escribió en respuesta a un usuario de Twitter.

"Te paso el dato, para que no hables por hablar. Esto te parece un jaloneo y una pelea", agregó Enrique Andere en otro tuit.

Video de la discusión de la actriz Chantal Andere y su esposo