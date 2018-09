Angelique Boyer volvió a Instagram con foto al natural y elogiaron su belleza

Sorprendió con su belleza al natural. Angelique Boyer es una de las actrices más bellas en Latinoamérica por lo que esta vez no dejó de sorprender a sus fans al mostrar su rostro al natural y sin una gota de maquillaje. La pareja de Sebastián Rulli fue elogiada por lo bien que se ve sin la capas de los productos estéticos.

Vía Instagram, la recordada ‘Teresa’ subió una foto al natural y cautivó a cada uno de sus fans con lo tersa y lozana que luce su piel tras años de usar maquillaje por sus roles actorales.

La estrella mexicana contó que ha estado desaparecida en los últimos días porque estaba muy concentrada en su nuevo rol. “Muy desaparecida esta semana, la verdad cuando empiezo proyecto me gusta mantenerme concentrada. Este es el 3 mes de #ContraCara y he conocido tantas personas increíbles, tengo nuevos amigos he trabajado de una manera muy distinta así que cada día aprendo algo nuevo. Me encanta ver cómo estamos haciendo equipo y cómo ponen el corazón”, contó junto a la leyenda de la fotografía que subió a Instagram.

La foto de Angelique Boyer superó los 362.655 ‘Me gusta’ en 48 horas de que fuera colgada a Instagram. Los elogios no se hicieron esperar por parte de los seguidores de la actriz. La mayoría coincidió que luce espectacular a sus 30 años pese a las capas maquillajes que se pone durante sus roles de actuación.

Sobre matrimonio

Boyer mantiene una relación con Sebastián Rulli y sostuvo que por ahora el casamiento no es una de las prioridades junto a su pareja, por lo cual no ven como un evento cercano en su relación.

“La verdad, es que no estoy pensando en eso. No es una prioridad para nosotros. Creemos en las ganas de estar juntos todos los días sin tener que firmar un papel para tener esa seguridad. La única que tengo es que lo amo, quiero estar con él, y él de igual forma. El día que no queramos estar juntos, no hay nada más que hablar y punto”, exclamó Angelique Boyer.