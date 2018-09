Fans de BTS y Nicki Minaj enfrentados por el videoclip 'IDOL'

BTS es el grupo surcoreano más popular del año y acaba de lanzar su nuevo videoclip ‘IDOL’, pero esta vez en colaboración con la exitosa cantante Nicki Minaj. Este insólito dúo generó gran expectativa e incluso emoción por parte de los fanáticos de los artistas, pero no todo ha sido color de rosa desde el estreno.

El video musical fue promovido desde el portal de YouTube donde suma más de 13 millones de reproducciones (al cierre del artículo) a menos de 24 horas de estrenado.

Sus más de 2,4 millones de Me Gusta o ‘Pulgar arriba’ no serían suficientes, si cerca de 40 personas calificaron de manera negativa el video, pero no se trataría de internautas que no siguen de estos artistas, sino de sus propios fans.

¿Por qué no ha tenido buen recibimiento el MV ‘IDOL’ de BTS y Nicki Minaj? Según las redes sociales, específicamente Twitter, existe un grupo de fanáticos a los que no les ha gustado para nada esta colaboración y tampoco algunos detalles vistos en la entrega final.

Detalles de la polémica

1. En primer lugar, hablemos sobre algunos aspectos señalados por la fanatica. Según alegan algunas ARMY’s (fans de BTS), ellas esperaban más de este nuevo material, pero solo vieron las mismas escenas.

“Big Hit no se tomó la molestía de grabar nuevas escenas”, “Es como el videoclip oficial, solo que agregaron a Nicki Minaj”, son algunos comentarios que se pueden leer al pie de la publicación en YouTube.

2. Segundo punto, además de “las imágenes repetidas”, también han cuestionado que no haya interacción entre los miembros de BTS y la intérprete de ‘Side to Side’.

“Solo la grabaron en fondo verde”, “¿Por qué no grabaron juntos?, ¿Ella no quiso grabar con ellos?”, son los mensajes de los internautas.

3. El tercer detalle sería sobre la elección de artista. Hace un par de días las ARMY’s de todo el mundo habían mostrado su apoyo para con Nicki Minaj, pero las fans, específicamente de Corea del Sur y otros países asiáticos no estuvieron muy contentas.

Su explicación, dicen que es una artista muy polémica que solo “se aleja de las buenas costumbres”.



Como se sabe en diversos países de Asia tienen algunas restricciones con respecto a la exposición de los artistas, con respecto a desnudos o aparecer con prendas diminutas en televisión o sus videoclips.

Cabe mencionar que estas opiniones son generalmente de fanáticas asiáticas de BTS que, debido a ello los seguidores de Nicki Minaj también ha salido a defender a su ídola ante los ataques.

Este es el videoclip de BTS junto a Nicki Minaj en YouTube: