Alexandra Méndez afirmó que Flavia Laos le quitó el novio a Alessandra Fuller [VIDEO]

Testimonio revelaría lo que propició la ruptura de la pareja.Tras el fin de la relación de Alessandra Fuller y Pablo Heredia, la actriz fue tildada como “la manzana de la discordia”, por lo que recibió duras críticas en las redes sociales. La primera que la acusó fue la bailarina Karen Dejo y ahora se suma a dichas especulaciones otra chica reality.

Alexandra Méndez, mejor conocida en nuestro país como ‘la chama’, el último miércoles no tuvo reparos en asegurar que Flavia Laos fue la culpable del fin de la relación de Alessandra Fuller y Pablo Heredia.

En conversación con Rodrigo González y Gigi Mitre durante su presentación en el set de 'Válgame Dios', la venezolana fue testigo de una situación comprometedora entre el actor argentino y la rubia.

Según Méndez, ella vio con sus propios ojos a Flavia Laos y Pablo Heredia muy cariñosos en una panadería ubicada en el distrito limeño de Miraflores. "Flavia Laos le quitó el novio a la Alessandra Fuller ¿no?... Los vi (a Pablo y Flavia) comprando en la panadería San Antonio, quedé impactada. Bajó el argentino, dejó a Flavia Laos en el auto y, bueno, ella se quedó esperándolo.Yo no lo podía creer, justamente estaba sentada al lado del vidrio y se estacionaron al frente de mi mesa. Obvio que no me vieron...", reveló la exparticipante de ‘Combate’ en el programa 'Válgame Dios'. “Estaban muy cariñosos, llegaron normal, parecían novios”, añadió.

‘La Chama’ señaló que se quedó impactada al ver muy cariñosos a Heredia y Laos, pues ella cree en los códigos de amistad. "Y cuando me contaron que le robó el novio a Alessandra Fuller me quedé en shock. En mi vida le he quitado el novio a nadie, y menos si es mi amiga", manifestó la venezolana que meses atrás estuvo envuelta en dimes y diretes con Flavia Laos, quien se encuentra disfrutando de sus vacaciones con Mayra Goñi y Alondra García Miró.

RESPONDE

Al enterarse de las declaraciones de Alexandra Méndez, Flavia Laos utilizó sus redes sociales para decir que cuando regrese de su viaje por Europa se encargará de la extranjera. "Lamentablemente hay gente que solo se dedica a destruir a los demás porque no tienen trabajo. Cuando llegue (a Perú) me voy a encargar de la señorita", escribió en Instagram la rubia.

Por su parte, Alexandra Méndez minimizó la amenaza. “Le duele que le digan robanovios. Si vamos a sacar cosas de antes, yo sé mucho y quien me pegó primero fuiste tú... Y tengo trabajo, promociono fajas, si quieres te regalo una para que no te hagas tantos arreglitos”, se defendió.

Cabe recordar que Pablo Heredia contó que fue relacionada a su colega porque los vieron juntos. "He salido a un recital y han inventado esta historia", dijo el argentino.

Recordemos que Pablo Heredia tuvo una relación con la actriz Alessandra Fuller y desde que terminó su romance, se han generado distintas historias sobre el fin de su romance.