Fiorella Rodríguez confirma el fin de su matrimonio con Sandro Ventura

Fiorella Rodríguez, la actriz y conductora de televisión, reveló que tras 15 años de matrimonio se separó de su ahora exesposo Sandro Ventura, a quien todavía guarda cariño y respeto. Por ahora, la popular 'Amistad' se encuentra enfocada a su vida laboral y con la posibilidad de poder reintegrarse a temas que en algún momento dejó.

"No me gustan las especulaciones y por eso es que prefiero aclarar el tema. Actualmente me encuentro abocada a mi trabajo y a reconectarme con temas que dejé de lado. Ventura sabe el enorme cariño que le tengo y siempre será una persona muy especial en mi vida”, reveló a La República.

Y aunque ellos no ha tenido hijos en común, es importante recordar que Sandro Ventura tiene tres hijos fruto de su primer matrimonio, mientras que Fiorella Rodríguez tiene una hija de 18 años. Por ello, la también actriz de 44 años no dudó en mencionar la situación en que se encuentran los hijos

“En 15 años, sacamos cuatro chicos que hoy son grandes, hechos y derechos. Sandro será una persona importante siempre en mi vida y yo en la de él”, agregó Fiorella, quien actualmente se desempeña como jurado de 'El artista del año'.

Ellos eran, hasta hace unos años, una de las parejas más sólidas. Pero meses atrás se rumoreaba que la pareja pasaba por una crisis matrimonial; sin embargo, ni la conductora de televisión ni el director de cine confirmaron este dato, pero al parecer esta situación difícil no logró ser superada, por lo que terminó en el desenlace de su historia de amor.

En el 2013, después de años de conducción de 'América Espectáculos', ella se despidió del programa y de sus compañeros con el objetivo de volver a la actuación y dedicar más tiempo a su empresa de RRPP. Y ahora ese bloque es conducido por Rebeca Escribens.