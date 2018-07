Justin Bieber confirmó su compromiso con romántica carta a Hailey Baldwin

Era lo que faltaba. Desde hace unos días, la noticia sobre el compromiso entre el cantante Justin Bieber y su actual pareja, la modelo Hailey Baldwin, tenía en vilo a sus fanáticos al no saber a ciencia cierta si era verdad o no. A través de Instagram, el canadiense habló sobre su relación.



Con una fotografía de los dos, Bieber confirmó que le pidió la mano a su pareja; además, aprovechó el momento para declarar su amor por Baldwin y compartir los planes que tiene para su próxima familia. En Instagram, fans no han dudado en felicitarlos con mensajes de aliento.

La carta, la cual ha sido calificada por sus seguidores como una profunda confesión de amor pública, expresa el sentimiento que siente Bieber por Baldwin. Si bien ellos tienen solo un mes de relación, la pareja se conoce desde hace varios años atrás.



"¡Estoy tan enamorado de todo lo que hay sobre ti Hailey! Tan comprometido a pasar mi vida conociendo cada parte de ti que te amo con paciencia y amabilidad. Prometo liderar a nuestra familia con honor e integridad permitiendo que Jesús, a través de su Espíritu Santo, nos guíe en todo lo que haremos y en cada decisión que tomemos. ¡Mi corazón es COMPLETA y TOTALMENTE TUYO y SIEMPRE te pondré primero!", escribió el joven en su cuenta de Instagram.





Con tan solo dos horas en Instagram, la publicación tiene más de 4 millones de reacciones. Bieber continúa "Eres el amor de mi vida Hailey Baldwin. ¡Me haces mucho mejor… No puedo esperar para la mejor temporada de mi vida!".



Si bien la pareja no ha hablado públicamente sobre la fecha de la boda, seguidores esperan que sea para el próximo año.





“Los tiempos de Dios son realmente y literalmente perfectos, nos comprometimos en el día siete del mes siete; el número siete es el de la perfección espiritual, es verdad, ¡GOOGLÉENLO! ¿No es eso loco? Por cierto, no planee eso, de cualquier modo ¡por dios! se siente bien tener el futuro asegurado. VAMOS A ESTAR MEJOR A LOS 70 BEBÉ, ¡AQUÍ VAMOS!”

A solo minutos de esta confesión pública en Instagram, su prometida, Hailey Baldwin, le respondió con otro romántico post desde su cuenta de Twitter.



"No estoy segura de lo que hice en la vida para merecer tanta felicidad, pero estoy completamente agradecida a Dios por haberme dado una persona tan increíble con quien compartir mi vida! Ninguna palabra podría expresar mi gratitud", contestó la modelo.



Not sure what I did in life to deserve such happiness but I am so utterly grateful to God for giving me such an incredible person to share my life with! No words could ever express my gratitude. ❤️