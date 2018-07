Estos son los actores y actrices nominados a los Premios TvyNovelas 2018

El viernes se dieron a conocer los nominados a los Premios TVyNovelas Colombia 2018, en su versión número 27. A diferencia de otros años, el comité evaluador decidió fusionar varias categorías y las redujo a 18, debido al movimiento que hubo dentro de la televisión nacional.

Una vez más los Premios TvyNovelas buscan resaltar las producciones y personajes favoritos del público en la televisión colombiana durante el último año. Las votaciones (digital a través de www.tvynovelas.com y revista física) estarán abiertas hasta el 10 de agosto y los ganadores se darán a conocer el próximo sábado 25 de agosto.

Dentro de las categorías se encuentran: series, telenovelas, presentadores, programas de opinión, humor, variedades, noticieros, música, reality y serie favorita de canal internacional o plataforma digital.

Entre las actrices más famosas que fueron nominadas están Carmen Villalobos, Majida Issa y Carolina Gaitán. Todas ellas de la telenovela “Sin senos sí hay paraíso”.



A continuación la lista de nominados a Premios TvyNovelas



-SERIE O TELENOVELA FAVORITA

Garzón vive - Canal RCN

Tarde lo conocí - Canal Caracol

Sin senos sí hay paraíso 2 - Canal Caracol

La mamá del 10 - Canal Caracol

Nadie me quite lo bailao - Canal RCN



-SERIE O TELENOVELA FAVORITA DE CANAL REGIONAL

#TBT Sin Límites - Canal Capital

Débora, la mujer que desnudó a Colombia - TeleAntioquía

Cimarrona - TeleCafé

Anibal "Sensación" Velásquez - TeleCaribe

Marilyn live - TeleAntioquía



-PROTAGONISTA FEMENINA FAVORITA DE TELENOVELA O SERIE

Carolina Gaitán - Sin senos si hay paraíso 2

Carmen Villalobos - Sin senos si hay paraíso 2

Karent Hinestroza - La mamá del 10

Laura Londoño - Paraíso travel

María Laura Quintero - Anibal "Sensación" Velásquez



-PROTAGONISTA MASCULINO FAVORITO DE TELENOVELA O SERIE

Fabián Ríos - Sin senos si hay paraíso 2

Juan Pablo Urrego - Sin senos si hay paraíso 2

Santiago Alarcón - Garzon vive

Julián Román - Nadie me quita lo bailao

Jerónimo Cantillo - Anibal "Sensación" Velásquez



-ACTRIZ DE REPARTO FAVORITA DE TELENOVELA O SERIE

María Laura Quintero - La cacica

Carolina López - La mamá del 10

Catherine Siachoque - Sin senos si hay paraíso 2

Majo Vargas - Garzón vive

Cecilia Navia - Garzón vive



-ACTOR DE REPARTO FAVORITO DE TELENOVELA O SERIE

Juan Pablo Llano - Sin senos si hay paraíso 2

Francisco Bolívar - Sin senos si hay paraíso 2

Roberto Manrique - Sin senos si hay paraíso 2

Omar Murillo - Nadie me quita lo bailao

Matías Vega - Marilyn vive



-ACTOR O ACTRIZ REVELACIÓN DEL AÑO

Stephanía Duque - Sin senos si hay paraíso 2

Esteban Díaz - Sin senos si hay paraíso 2

Diana Belmonte - Garzón vive

Gaby Garrido - La luz de mis ojos

María Fernanda Romero - Anibal 'Sensación' Velásquez



-ACTRIZ ANTAGÓNICA DE TELENOVELA O SERIE

Johanna Fadul - Sin senos si hay paraíso 2

Elias Garrido - Sin senos si hay paraíso 2

Majida Issa - Sin senos si hay paraíso 2

Natasha Klauss- Hermanos y Hermanas

Aída Morales - Paraíso travel



-ACTOR ANTAGÓNICO DE TELENOVELA O SERIE

Juan Felipe Arcila - #TBT Sin Límites

Antonio Jiménez - La mamá del 10

Gregorio Pernía - Sin senos si hay paraíso 2

"El Gato" Baptista - Sin senos si hay paraíso

Nicolás Montero - Garzón vive



-DIRECTOR FAVORITO DE TELENOVELA O SERIE

Sergio Cabrera y Javier Aristizábal - Garzón vive

Herney Luna y Edgar Bejarano - Sin senos si hay paraíso

Cecilia Vásquez y Andrés Marroquín - La mamá del 10

Víctor Castillo - Marilyn live

Klych López y Monica Botero - Tarde lo conocí



-PRESENTADOR DE PROGRAMA DE OPINION O NOTICIERO FAVORITO

Mabel Lara - Noticias Uno

Felipe Arias- Noticiero RCN

Jessica De La Peña - Noticiero RCN

Jorge Alfredo Vargas - Noticiero Caracol

Juan Diego Alvira - Noticiero Caracol



-PRESENTADOR DE VARIEDADES FAVORITO

Cristina Hurtado - Guerreros

Catalina Aristizabal - Desafio XV años

Laura Tobón - La Voz Kids

Claudia Bahamón - MasterChef Celebrity

Jossé Narvaéz - Guerreros



-LIBRETISTA FAVORITO DE TELENOVELA O SERIE

Adolfo Sanjuanello y Karen Rodríguez - La Cacica

Héctor Rodríguez y Alejandro Rodríguez - La Mamá del 10

Gustavo Bolívar - Sin Senos Si Hay Paraíso 2

Juan Carlos Pérez - Garzón Vive

Nicolás Garzón - Marilyn Live



-PROGRAMA DE OPINIÓN O NOTICIERO FAVORITO

Noticias Uno - Canal Uno

Los informantes - Canal Caracol

Noticias Caracol - Canal Caracol

Cuatro Caminos - Canal RCN

Séptimo día - Canal Caracol



-PROGRAMA DE CONCURSO O REALITY FAVORITO

Guerreros - Canal Uno

Master Chef Celebrity - Canal RCN

Exatlón - Canal RCN

La Voz Kids - Canal Caracol

Desafío XV años - Canal Caracol



-PROGRAMA DE HUMOR, DEPORTES O VARIEDADES FAVORITO

Acá Entre Nos - Canal Uno

La red - Canal Caracol

The Suso's Show - Canal Caracol

La Vuelta Al Mundo en 80 Risas - Canal Caracol

Ellos están aquí - Canal RCN



-SERIE O TELENOVELA FAVORITA DE CANAL INTERNACIONAL O PLATAFORMA DIGITAL INTERNACIONAL

Criminal Minds - AXN

Once - Disney Channel

13 Reason Why 2 - Netflix

La Casa De Papel - Netflix

NCIS: Los Angeles - A&N



-TEMA MUSICAL FAVORITO DE TELENOVELA O SERIE

Así Es Que Se Baila - La Mamá del 10

Estar Contigo - Sin Senos Si Hay Paraíso

Tarde Lo Conocí - Tarde Lo Conocí

Canela - Garzón Vive

A Mi Manera - Marilyn Live