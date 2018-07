Kylie Jenner presume lujosa casa para sus perros [VIDEO]

Kylie Jenner gusta de presumir sus ostentosas adquisiciones, la última excentricidad es la casa que ha construido para sus canes, pero no se trata de cualquier capricho.

La menor del controversial clan Kardashian-Jenner sorprendió al mostrar mediante un video en Snapchat cómo luce la construcción que mandó realizar para que sea la vivienda de sus perros.

En la grabación realizada por Kylie Jenner muestra lo que parece una casa tradicional estadounidense, pero solo se trataba del espacio que le ha construido para sus mascotas.

Lo que ha dejado sorprendido a los cibernautas es que la integrante de Keeping Up With The Kardashian reveló que todavía no se ha terminado la cimentación del hogar para sus perros.

Como se sabe la empresaria posee dos perros de raza galgo italiano llamados Norman y Bambi, y a quienes se han visto en más de una oportunidad por las fotografías y videos que comparte en Snapchat u otra red social.

Asimismo, algunas personas empezaron a comparar la casa para perros de Kylie Jenner con la que construyó Paris Hilton, y presumió un tiempo atrás.