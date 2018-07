Instagram: Demi Lovato y su foto más hot para celebrar el 4 de julio

¡Lo hizo otra vez! Demi Lovato sorprendió a sus miles de fans en el mundo al compartir una sexy fotografía en Instagram por el Día de la Independencia de Estados Unidos.

Así es, la cantante quiso hacer algo distinto y esta vez celebró el 4 de julio con una atrevida instantánea, donde la cantante puso al descubierto toda su escultural figura en traje de baño.

"Feliz 4 de julio Estados Unidos", fue la descripción de la fotografía de Demi Lovato en Instagram.

Los seguidores de Demi Lovato no se hicieron esperar y se pronunciaron con distintos mensajes para halagar a la cantante de 25 años.

La intérprete de "Sorry not sorry" y "Stone cold" es dueña de una fornida figura por su arduo trabajo en el gimnasio y una dieta saludable en su vida.

Demi Lovato es muy popular en el mundo por se una exchica Dianey y principalmente por haber trabajado en "Camp Rock".