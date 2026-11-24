Luren Márquez se sincera tras llegar al top 30 en el Miss Universo 2026: "Todo lo que he podido vivir en mi vida…” Tras ingresar al top 30 del Miss Universo 2026, Luren Márquez conmovió al hablar de las críticas que obtuvo a lo largo de su carrera. La actual Miss Perú también reveló su vínculo con el Señor de Luren y cómo despedirá su reinado en Ica.

Lauren Márquez entró al top 30 en el Miss Universo 2026, tras ello ingresó a un circuito de preguntas con el objetivo de conocer más a fondo a las participantes del certamen, la modelo iqueña conmovió en su entrevista con una revelación sobre las críticas que recibió en su vida.

Todo lo que he podido haber vivido , absolutamente todo, son necesarios para el día de hoy yo verme aquí. Con esta forma de ser, con esta forma de sentir. Con esta forma de transmitir al público”, expresó la peruana.

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Luren Márquez revela su conexión con Ica y el señor de Luren

La modelo peruana señaló la conexión que tiene con la tierra que la vio nacer, narrando su niñez en el desierto de la Huacachina en Ica, así como su relación con el santo patrono de Ica, el Señor de Luren. La representante nacional mencionó con alegría la misa con la que despedirán su reinado de Miss Perú en el país.

Soy una chica que nació en un pequeño desierto, que se llama el desierto de la Huacachina, que queda en Ica. Y que ahí empecé mi reinado y ahí voy a ir a despedirme. Una despedida bastante especial. Vamos a hacer una misa en la iglesia del Señor de Luren. Yo me llamo Luren por el Cristo de esa iglesia”, narró.

La Miss Perú 2026 se pronuncia sobre la perseverancia en momentos difíciles

Márquez narró los duros momentos que pasó luego de que le operaran la rodilla, hecho que la motivó a pensar que su carrera en las pasarelas se estancaría. Asimismo, mencionó acerca de su estancia en Estados Unidos, país al que llegó para buscar mejores oportunidades laborales. Frente a estas situaciones, la compatriota indicó que su capacidad de resiliencia la llevó a superar esas situaciones.

En la vida no existe ningún límite, el límite solo existe en uno mismo. Soy fiel creyente de los milagros, de la fe. Que cuando uno tiene fe en uno mismo, es perseverante. Cuando uno tiene esa actitud ante cualquier situación en la vida todo viene a tu favor”, señaló la actual Miss Perú al narrar parte de su vida.