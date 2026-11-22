El escarabajo bombardero tiene un mecanismo de defensa único: expulsa una sustancia química a casi 100 °C para ahuyentar a sus depredadores Su defensa no se basa en la fuerza física, sino en una reacción química dentro de su abdomen, que combina peróxido de hidrógeno y hidroquinonas, generando calor y presión.

Al detectar un depredador, el escarabajo puede dirigir sus impulsos químicos de forma precisa, lo que le permite ahuyentar a diversas amenazas.

Al detectar un depredador, el escarabajo puede dirigir sus impulsos químicos de forma precisa, lo que le permite ahuyentar a diversas amenazas. Foto: NG

En el reino animal existen mecanismos de defensa sorprendentes, pero pocos resultan tan llamativos como el del escarabajo bombardero. Este pequeño insecto es capaz de expulsar un chorro de sustancias químicas que alcanza temperaturas cercanas a los 100 °C cuando se siente amenazado.

Su particular estrategia no depende de grandes mandíbulas ni de una fuerza extraordinaria, sino de una reacción química que ocurre dentro de su propio abdomen. Gracias a este sistema, puede lanzar una descarga caliente y dirigida contra los animales que intentan atacarlo.

¿Cómo consigue el escarabajo bombardero producir una descarga cercana a los 100 °C?

El secreto está en dos sustancias que el insecto almacena por separado en unas estructuras de su abdomen: el peróxido de hidrógeno y las hidroquinonas. Cuando detecta una amenaza, permite que ambos compuestos ingresen en una cámara de reacción donde entran en contacto con enzimas que aceleran el proceso químico.

Esta combinación desencadena una reacción exotérmica, es decir, que libera una gran cantidad de energía en forma de calor. Como resultado, se producen sustancias a temperaturas cercanas a los 100 °C y gases que generan presión para expulsar el líquido a través de una abertura en su cuerpo.

El insecto puede dirigir sus disparos químicos contra sus depredadores

Una de las características más sorprendentes de este mecanismo es que el escarabajo no libera el líquido de manera descontrolada. Su estructura abdominal le permite orientar la descarga hacia la amenaza y expulsarla mediante pulsos, lo que aumenta las posibilidades de alcanzar a su atacante y obligarlo a retroceder.

Este sistema constituye una defensa eficaz frente a distintos depredadores, como hormigas, arañas y otros animales. Además, el insecto puede soportar la reacción química que ocurre dentro de su cuerpo gracias a las características de su cámara de combustión, que controla la liberación de calor y presión sin dañar sus propios tejidos.