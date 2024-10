La actriz española Ester Expósito, conocida por su papel en la serie 'Élite', ha sido distinguida con el prestigioso premio New Generation en el evento Bazaar Women of the Year 2024. Este reconocimiento celebra su influencia en la nueva ola de talentos y su significativo impacto en la industria audiovisual. Durante la gala, realizada el 28 de octubre, Expósito pronunció un poderoso discurso en el que abordó el tema de la violencia de género y las críticas recibidas en redes sociales por su cambio físico.

En su intervención, la actriz de 24 años aprovechó el escenario para enviar un mensaje claro y contundente: “Ya vale de hablar de los cuerpos ajenos, ya vale de críticas a las mujeres por su cambio físico, ya vale del juicio público, ya vale, en fin, de la violencia psicológica”. Sus palabras resonaron entre los asistentes y rápidamente se viralizaron en las redes sociales, obteniendo elogios por su valentía y honestidad.

El poderoso discurso de Ester Expósito

Ester Expósito comenzó su discurso agradeciendo a los presentes y mencionando su deseo de desahogarse. “Quiero empezar mandando todo mi apoyo a todas las mujeres víctimas de abuso”, expresó la actriz, quien no dudó en señalar la normalización de las críticas hacia el físico de las mujeres en las redes sociales. Expósito subrayó que la violencia psicológica que se ejerce a través de comentarios negativos sobre el aspecto físico de una persona puede tener graves consecuencias.

“La otra noche reflexionaba sobre todas las formas de violencia que recibimos las mujeres y me di cuenta de lo común que es que alguien se esconda detrás de una pantalla para criticar el cuerpo de una mujer”, comentó Expósito. A lo largo de su intervención, la actriz enfatizó la necesidad de poner fin a este tipo de comportamiento y defendió el derecho de las mujeres a vivir sus vidas sin ser objeto de juicio constante por su apariencia.

Críticas infundadas y rumores desmentidos

El discurso de Ester Expósito también incluyó una respuesta a las numerosas especulaciones sobre su supuesto uso de cirugías estéticas. “Llevo leyendo que me he realizado como 50 cirugías y retoques estéticos en la cara desde que tengo 19 años”, mencionó la actriz, refiriéndose a los comentarios que inundaron las redes sociales tras su participación en el programa 'La Revuelta' de David Broncano el 23 de octubre. Expósito aclaró que, aunque estaría en su derecho de realizarse procedimientos estéticos, no lo ha hecho y atribuyó los cambios en su apariencia a una simple fluctuación de peso.

“Al parecer, me he rellenado la cara con bótox. Que si así fuera, estaría en todo mi derecho y ningún desconocido tiene que venir a pedirme nada porque es mi cara y para eso hago lo que quiero con ella. Pero resulta que no, que he subido un poco de peso y ya está”, afirmó Expósito. Sus palabras fueron recibidas con vítores y aplausos de los asistentes, quienes aplaudieron su sinceridad y firmeza.

Llamado a los medios y a la sororidad

Ester Expósito concluyó su discurso haciendo un llamado a los medios de comunicación para que dejen de propagar rumores infundados sobre la apariencia física de las celebridades. “Sería increíble que dejaran de dar voz a esos bulos para conseguir el clic fácil. Haríais mucho bien”, subrayó la actriz. Asimismo, instó a las mujeres a practicar la sororidad y la empatía, recordando que nunca se sabe por lo que una persona puede estar pasando.

Ester Expósito alzó la voz frente a las críticas de redes sociales. Foto: ELLE

“Pido que dejemos de estudiar con lupa, de analizar, de cuestionar tan exhaustivamente, sobre todo a las mujeres, porque, además, nunca sabes por lo que puede estar pasando una persona, ni los motivos que le han podido ocasionar un supuesto cambio físico”, concluyó Expósito. Su discurso no solo puso de relieve la importancia de respetar la diversidad de cuerpos, sino también la necesidad de erradicar la violencia psicológica y la crítica destructiva en las redes sociales.