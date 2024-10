Una de las grandes revelaciones de la pantalla chica este 2024 es, sin duda, el actor Henry Peláez Rosales, más conocido como ‘Chapasa’. El clown e improvisador no solo se ganó el cariño del público por su rol en la telenovela ‘Pituca sin lucas’, sino también por su participación en la nueva temporada de ‘El gran chef: famosos’.



¿Cómo llegó ‘Chapasa’ a ‘Pituca sin lucas’?



El actor Henry Peláez Rosales, conocido por interpretar al divertido ‘Goyito’ en la exitosa telenovela ‘Pituca sin Lucas’, llegó al casting sin muchas expectativas, incluso vistiendo pijama, pero al encontrarse con Tito Vega, el único miembro del elenco que conocía, decidieron repasar el texto juntos. Dos semanas después, lo llamaron para el papel.



“Llego al casting que había ido en pijama porque no me tenía fe y me encuentro con Tito Vega y es la única persona del todo el elenco que yo conocía. Le dije ‘repasemos el texto’ y, a las dos semanas, me llamaron”, expresó el actor para las cámaras de ‘Reporte semanal’, donde habló sobre su carrera, su pasión por la bicicleta y su participación en la telenovela de Latina Televisión.



En otro momento, Peláez destacó que una de sus mayores satisfacciones ha sido construir una casa para su madre, y gracias a su trabajo en ‘Pituca sin Lucas’ podrá finalizar los acabados de la vivienda.

“Uy, se emocionó demasiado porque yo no lo esperaba. Se emocionó con bastante, y con eso le dije que iba a poder terminar la casa. Mamá te quiero mucho y gracias por haber sido ese soporte y espero tenerte para seguir disfrutando”, manifestó.



‘Chapasa’ superó una parálisis facial



Henry Peláez Rosales, periodista de profesión, recordó que sufrió una parálisis facial en 2007, mientras trabajaba. “El ojo se agrandó, se me cayó el labio, Me frustraba, botaba el plato de comida porque no podía comer”, recordó el actor.



A pesar de los malos momentos, el actual participante de ‘El gran chef: famosos’ asegura que ese episodio en su vida le dejó una gran enseñanza. “Me enseñó a no preocuparme tanto por las cosas porque tenía 25 años”, acotó.



Dentro de lo malo, sacó lo bueno. Fue así que, en el año 2008, decidió estudiar clown para relajarse, por recomendación del doctor, y como una forma de superar esa experiencia. “Dije ‘voy a estudiar un mes’, han pasado 16 años”.



‘Chapasa’ vuelve al teatro

‘Chapasa’ vuelve a las tablas. El actor de ‘Pituca sin lucas’ será parte de ‘Callejón, el musical criollo’, que será repuesta la productora Live On Stage después del éxito de sus anteriores temporadas y que coincidirá con las celebraciones por el Día de la Canción Criolla.



La pieza teatral, escrita por Ginno Paul Melgar y dirigida por Marco Palomino, regresa a los escenarios por siete únicas funciones del 17 al 31 de octubre del 2024 a las 8:00 p. m. en el Centro Cultural Ricardo Palma, en Miraflores.



Además de ‘Callejón, el musical criollo’, el montaje cuenta con las actuaciones de Guille Castañeda, Piero Pino, Ana Rodríguez y Diego Villarán, quien da vida a Franco en ‘Pituca sin lucas’. En tanto, Rodrigo Muñoz y César Riveros serán los encargados de realizar la música en vivo.

‘Callejón, el musical criollo’ cuenta con las actuaciones de 'Chapasa', Guille Castañeda, Piero Pino, Ana Rodríguez y Diego Villarán. Foto: difusión

Canciones inolvidables como ‘Carta al cielo’, ‘Que somos amantes’, ‘Cuando llora mi guitarra’ y muchas más forman parte del repertorio criollo, con composiciones de destacados autores como Mario Cavagnaro, Victoria Santa Cruz, Augusto Polo Campos y Alicia Maguiña, entre otros.



¿En qué consiste ‘Callejón, un musical criollo’?



Tres amigos deciden reunirse por última vez en el viejo callejón donde se conocieron y vieron crecer a Daniel, el hijo de uno de ellos. Con la ayuda de los músicos de la peña del barrio, pondrán banda sonora criolla a la nostalgia en una noche que revelará secretos que desearían enterrar en ese lugar: "Porque lo que pasa en el callejón, se queda en el callejón".



Temas como el amor filial, la convivencia entre amigos, los desengaños amorosos, la tradición criolla y más son los abordados en la historia con los que cada espectador podrá sentirse identificado.



Las funciones se realizarán el 17, 22, 23, 24, 29, 30, y 31 de octubre a las 8:00 p.m. en el teatro del Centro Cultural Ricardo Palma (Av. José Larco 770, Miraflores). Las entradas están a la venta en Joinnus y al WhatsApp 944 550 765.