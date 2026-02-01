Muere la nieta del rapero Snoop Dogg a los 10 meses de nacida: su hija lo anunció en redes sociales
La trágica noticia fue anunciada por Cori Broadus, hija de Snoop Dogg. La bebé estuvo varios meses en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.
- Grammy 2026 EN VIVO vía TNT Latinoamérica: a qué hora y dónde ver la premiación por televisión y streaming
- Conciertos en Perú 2026: fechas, artistas confirmados y cómo comprar entradas en Lima para ver a BTS, Alejandro Sanz y más famosos internacionales
La familia de Snoop Dogg vive un duro momento tras confirmarse la muerte de su nieta Codi Dreaux, la hija menor del rapero. La noticia fue dada a conocer por la propia Cori Dreaux a través de sus redes sociales, donde compartió un emotivo mensaje de despedida acompañado de una fotografía junto a la bebé.
Codi tenía 10 meses de edad y había nacido de manera prematura, a las 25 semanas de gestación, luego de que su madre enfrentara una grave complicación conocida como síndrome HELLP, lo que obligó a una cesárea de emergencia. La publicación generó una ola de mensajes de apoyo y condolencias hacia la familia del artista.
TE RECOMENDAMOS
NUMEROLOGÍA 2026: QUÉ SIGNIFICA EL AÑO 1 Y CÓMO IMPACTARÁ EN TU DESTINO |ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL
PUEDES VER: Snoop Dogg lanza 'Smoke Weed Every Day', su tienda de cannabis en línea con envíos a todo Estados Unidos
Snoop Dogg todavía no se pronuncia tras muerte de su nieta
Hasta ahora, Snoop Dogg no ha emitido un pronunciamiento público tras la muerte de su nieta Codi Dreaux. La bebé permaneció internada durante diez meses en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (NICU), donde sus padres la acompañaron en una constante lucha por su vida.
Semanas antes de su fallecimiento, la familia había celebrado con esperanza el alta médica de Codi y su regreso a casa, un momento que Cori Broadus compartió en redes sociales agradeciendo el apoyo y las muestras de cariño recibidas.
Tras la triste noticia, Wayne Dreaux, prometido de Cori, también se expresó en redes con un emotivo mensaje de despedida dedicado a su hija, resaltando el amor eterno que siente por ella. “He estado muy triste desde que te fuiste, Codi Dreaux. Pero sé que estás en paz. Papá siempre te querrá”.