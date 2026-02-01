Muere la nieta del rapero Snoop Dogg a los 10 meses de nacida: su hija lo anunció en redes sociales

Snoop Dogg es uno de los raperos más famosos en el mundo. Foto: CNN.

La familia de Snoop Dogg vive un duro momento tras confirmarse la muerte de su nieta Codi Dreaux, la hija menor del rapero. La noticia fue dada a conocer por la propia Cori Dreaux a través de sus redes sociales, donde compartió un emotivo mensaje de despedida acompañado de una fotografía junto a la bebé.

Codi tenía 10 meses de edad y había nacido de manera prematura, a las 25 semanas de gestación, luego de que su madre enfrentara una grave complicación conocida como síndrome HELLP, lo que obligó a una cesárea de emergencia. La publicación generó una ola de mensajes de apoyo y condolencias hacia la familia del artista.

Snoop Dogg todavía no se pronuncia tras muerte de su nieta

Hasta ahora, Snoop Dogg no ha emitido un pronunciamiento público tras la muerte de su nieta Codi Dreaux. La bebé permaneció internada durante diez meses en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (NICU), donde sus padres la acompañaron en una constante lucha por su vida.

Semanas antes de su fallecimiento, la familia había celebrado con esperanza el alta médica de Codi y su regreso a casa, un momento que Cori Broadus compartió en redes sociales agradeciendo el apoyo y las muestras de cariño recibidas.

Tras la triste noticia, Wayne Dreaux, prometido de Cori, también se expresó en redes con un emotivo mensaje de despedida dedicado a su hija, resaltando el amor eterno que siente por ella. “He estado muy triste desde que te fuiste, Codi Dreaux. Pero sé que estás en paz. Papá siempre te querrá”.