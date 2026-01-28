HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

Marc Anthony y Nadia Ferreira anuncian orgullosos que están esperando su segundo hijo: "¡Qué regalo tan grande!"

Marc Anthony y Nadia Ferreira confirmaron que serán padres por segunda vez, noticia que compartieron con sus seguidores el día en que celebraban su tercer aniversario de matrimonio.

Marc Anthony y Nadia Ferreira llevan 3 años de relación. Foto: Composión LR/Captura/Instagram/Premios Lo Nuestro
Marc Anthony y Nadia Ferreira llevan 3 años de relación. Foto: Composión LR/Captura/Instagram/Premios Lo Nuestro

A través de una emotiva publicación en redes sociales, Marc Anthony y Nadia Ferreira revelaron que están esperando a su segundo hijo. El anuncio coincidió con una fecha clave para la pareja: su tercer aniversario de bodas, lo que hizo del momento una doble celebración para sus seguidores y seres queridos.

La noticia fue acompañada por una imagen simbólica que dejó en claro la felicidad del cantante y la modelo paraguaya, quienes atraviesan una etapa plena tanto en lo personal como en lo familiar. En sus cuentas oficiales, escribieron: “Gracias, Dios, por esta bendición”, generando una ola de felicitaciones de colegas y fanáticos en todo el mundo.

Corte de México comete error y pone una canción de Marc Anthony en lugar del Himno Nacional en acto protocolar

lr.pe

Nadia Ferreira espera su segundo hijo con Marc Anthony y lo celebran

Nadia Ferreira está embarazada nuevamente y lo ha compartido con orgullo junto a su esposo, el reconocido salsero Marc Anthony. El anuncio no solo marcó la llegada de un nuevo miembro a la familia, sino también un momento muy especial para la pareja, ya que fue dado a conocer durante la conmemoración de su tercer aniversario de matrimonio.

La modelo paraguaya, quien representó a su país en Miss Universo 2021, se convertirá en madre por segunda vez. Su primer hijo nació el 12 de junio de 2023 y actualmente tiene 2 años. Con esta nueva etapa, el pequeño asumirá el rol de hermano mayor, un detalle que conmovió a miles de seguidores de Marc Anthony y Nadia Ferreira en las plataformas digitales.

El embarazo de Nadia Ferreira, que ha captado la atención de la prensa internacional, representa el octavo hijo para Marc Anthony, quien ha formado una amplia familia a lo largo de los años. Por ello, no fue sorpresa que grandes estrellas como Prince Royce, David Beckham, Clarissa Molina y la propia Daniela Darcourt, cantante peruana, le deseen todo lo mejor.

Noche histórica para los amantes de la salsa: Víctor Manuelle, Marc Anthony y Rubén Blades brillan juntos por primera vez en el Perú

lr.pe

El anhelo de Nadia Ferreira: tener más hijos

Durante una entrevista en marzo de 2025 en el programa 'Despierta América' (Univisión), Nadia Ferreira compartió su deseo de ampliar su familia. Cuando le preguntaron cómo se veía en 10 años, la exreina de belleza respondió con entusiasmo: “¡Sí me encantaría tener más hijos!”

En ese momento, la modelo paraguaya dejó claro que formar una familia grande estaba entre sus prioridades. “Mi familia va en primer lugar y, si Dios lo permite, me encantaría tener más hijos”, expresó con emoción. Hoy, casi un año después de aquellas palabras, Nadia se encuentra viviendo ese anhelo junto a Marc Anthony, esperando a su segundo bebé y consolidando su faceta como madre.

