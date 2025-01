¿Confirma su relación? Stephanie Cayo dedica poema y tierna foto al actor mexicano Sebastián Zurita: “Quererte como eres”

La actriz Stephanie Cayo ha dejado entrever que mantiene una relación con el famoso actor mexicano Sebastián Zurita, hijo del reconocido Humberto Zurita. A través de una publicación en Instagram, la peruana ha compartido una imagen que dejaría en claro el romance entre ambos, lo que está generando un revuelo en el mundo del entretenimiento.

Los rumores sobre la relación comenzaron a circular tras varias coincidencias y la aparición de ambos en fotografías tomadas por Humberto Zurita. Sin embargo, fue la propia Stephanie quien, con una tierna imagen, y un conmovedor poema, demostraría que su relación va más allá de la amistad. Ambos pasaron juntos el Año Nuevo.

Stephanie Cayo dedica poema y foto a Sebastián Zurita

En medio de su convivencia en México, Stephanie Cayo y Sebastián Zurita han cultivado una relación cercana que ha despertado rumores sobre un posible romance. Las historias compartidas en Instagram revelan que la actriz peruana se ha integrado de manera armoniosa en la familia del actor mexicano. En este marco, Cayo publicó una imagen en sus redes sociales en la que se observa a Zurita descansando, presuntamente, en su regazo, lo que dejaría claro una conexión especial y un evidente afecto entre ambos.

Además, Stephanie le dedicó un romántico poema en el mensaje que acompaña sus fotografías: “Mi táctica es mirarte, quererte como sos, mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesites”, un poema de Mario Benedetti. “Bonito. Todo. Bonito”, escribió la peruana.

Este nuevo capítulo en la vida de Stephanie Cayo llega tras un año de altibajos con su expareja, Maxi Iglesias. La actriz, conocida por su carisma y talento, parece haber encontrado en Sebastián un nuevo amor que ha captado la atención de sus seguidores.