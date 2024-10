El nombre de Thamara Gómez ha vuelto a resurgir tras los recientes acontecimientos relacionados con el desenvolvimiento en escenario de las integrantes de su exgrupo de cumbia, Corazón Serrano. Sobre todo, después de que surgieran rumores sobre la posible renuncia de Kiara Lozano, los fans de la agrupación piurana han llenado las redes sociales pidiendo que la exintegrante regrese al grupo. Ante estos comentarios, la cantante de 25 años respondió con nostalgia y gratitud hacia sus seguidores.

Los seguidores Corazón Serrano pidieron a la misma Thamara Gómez que considere regresar al grupo, luego de que Kiara Lozano anunciara que está considerando dejar la agrupación. Durante una reciente transmisión en vivo, Lozano expresó su descontento por las críticas que ha recibido durante la gira europea del grupo y dejó abierta la posibilidad de renunciar.

¿Thamara Gómez regresa a Corazón Serrano?

Ante estos comentarios, Thamara Gómez no permaneció en silencio. A través de sus redes sociales, la cantante respondió a las preguntas de sus seguidores, quienes le piden que regrese al grupo piurano. "Evidentemente, me doy cuenta si me están etiquetando en muchos videos, se pasan chicos", comentó la cantante con una mezcla de humor y nostalgia. Además, expresó su gratitud por el apoyo incondicional de sus fans, quienes siempre la han tenido presente, incluso después de su salida del grupo.

Cuando se le preguntó directamente si volvería a Corazón Serrano, Thamara no dio una respuesta definitiva, pero dejó en claro su agradecimiento por el cariño que sigue recibiendo. "Eso me da mucha nostalgia y agradecimiento con ustedes porque la gente pide y yo estoy agradecida por tanto cariño y por siempre tenerme en cuenta", afirmó la cantante.

Sin embargo, cabe resaltar que la cantante de 25 años dejó claro en entrevistas pasadas que no descarta la posibilidad de regresar. "Todo puede pasar en esta vida (...) podría ser, ¿qué dice la gente? Si la gente lo pide…", afirmó para un programa de Internet.

¿Qué dijo Kiara Lozano sobre renunciar a Corazón Serrano?

Kiara Lozano, quien actualmente forma parte de Corazón Serrano, ha estado en el ojo del huracán tras sus polémicas declaraciones durante una transmisión en vivo en TikTok. La cantante respondió a las críticas que ha recibido por su actitud en los escenarios durante la reciente gira europea del grupo. Ante estas críticas, la cantante insinuó que podría estar considerando renunciar a la agrupación.

"Yo ya firmé contrato para tres años, pero lo voy a pensar si me retiro del grupo para que ustedes sean felices", declaró Lozano con evidente molestia por las críticas. Estas declaraciones llegaron luego de que el líder de Corazón Serrano, Edwin Guerrero, explicó que si alguna de las cantantes del grupo no desea continuar, será libre de retirarse. "Si alguien quiere dar un paso al costado, hablaremos, para eso hay un contrato con condiciones. Todo por la paz, amablemente, por si alguien no quisiera continuar", afirmó durante una transmisión en vivo.

La polémica surgió en parte por una presentación del grupo en España, que no fue bien recibida por algunos fanáticos debido a problemas relacionados con el cansancio y la diferencia horaria. Guerrero mencionó que, aunque la fatiga pudo haber afectado la actuación, existen ciertos comportamientos que no se pueden pasar por alto y que la agrupación tomará las medidas necesarias para abordar la situación internamente.

Thamara Gómez confirma romance con popular cómico ambulante

Por otro lado, Thamara Gómez también ha sido noticia por confirmar su romance con el popular cómico ambulante Álvaro Aurora, quien ha ganado notoriedad en redes sociales. La cantante no ha dudado en compartir su felicidad con sus seguidores, quienes la apoyan no solo en su carrera musical, sino también en su vida personal.

A través de publicaciones en sus redes sociales, Thamara ha mostrado cómo disfruta de esta nueva etapa en su vida, donde parece haber encontrado estabilidad emocional y profesional. “Mientras yo exista, siempre haré feliz a tu niño interior”, afirmó la cantante en una publicación.