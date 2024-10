Carlos Carlín, actor y conductor de televisión, fue invitado al podcast de Magaly Medina, donde abrió su corazón y compartió detalles de su más reciente libro. En este proyecto literario, el exintegrante de ‘Pataclaún’ explora aspectos íntimos de su vida, como la relación con su familia y la trágica pérdida de su padre, quien se quitó la vida cuando él apenas tenía 13 años. Durante la conversación, Medina le preguntó si su progenitor sufría de depresión, a lo que él respondió que posiblemente padecía de algún otro trastorno mental no diagnosticado.

“Seguramente, pero tenía algo más que era un transtorno seguramente mental. Mi papá podía estar hablando contigo, era una persona muy cálida, muy amable y dulce, pero de pronto entraba a un cuarto, salía y ya era otro ser humano. No era bipolar, esto era como una transformación inmediata, se caía, se ponía mal, debe haber sido algo neurológico”, señaló Carlos Carlín de manera tranquila.

Carlos Carlín comparte detalles sobre la muerte de su padre

Carlos Carlín le reveló a Magaly Medina que presenció la muerte de su padre cuando él tenía apenas 13 años. “Llegué del colegio y encontré a mis tías, a mi mamá no la recuerdo, las escuché hablando y me dijeron que mi papá estaba mal, vi que en el piso había una mancha muy fuerte”, explicó. El relato dejó a Magaly consternada por la crudeza de la situación.

Carlos Carlín tuvo una conversación de casi 40 minutos para el pódcast de Magaly Medina. Foto: YouTube.

Carlos Carlín también contó que durante muchos años estuvo molesto con su padre por haberlo abandonado. “Yo estuve mucho tiempo molesto con él por el abandono, entonces lo primero que hice fue llamar la atención, quería ser actor, al velorio fui con una chalina, vestido de verde, con zapatillas rojas. Bloqueé ese episodio por algunos años”, contó en un inicio.

Sin embargo, con el tiempo, el actor logró procesar el dolor y aceptar la pérdida, permitiéndose encontrar paz con lo sucedido. “Mucho tiempo después, tomando unas cervezas con un amigo, estallé en llanto, nunca había llorado a mi padre. Ahora, con el libro, he sentido como una reconciliación, ya lo había perdonado, pero ahora siento que quisiera que fuera mi pata. Él me tuvo cuando tenía 50 años, yo tengo 53 y me hubiera gustado que me cuente más de él”, aseguró el también youtuber.

A inicios de 2023, Carlos Carlín perdería a su madre. Foto: Instagram.

¿Quién sostuvo a la familia de Carlín durante la enfermedad de su padre?

Carlos Carlín reveló que su madre, en su afán por preservar la estabilidad emocional de la familia mientras su padre estaba enfermo, no le dio a la situación la atención que requería. Además, reveló quién fue la persona que los sostuvo económicamente, ya que su papá, el hombre de la casa, no podía trabajar debido a su enfermedad.

“Para mi mamá era mejor no ver, mejor esconder, nosotros creemos que no hubo una atención directa. Ante una situación como esa, en esa época el hombre tenía que ser el proveedor de la casa y él no lo era por su enfermedad, no podía trabajar. Quien llevaba la casa de alguna manera era la escuela de flamenco, mi tía dictaba las clases en la casa”, comentó.

