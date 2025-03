La Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas decidió negar la solicitud de libertad condicional de Yolanda Saldívar, asesina de la icónica cantante Selena. Esta decisión ha generado diversas reacciones, especialmente en la familia de la artista. Su hermano, A.B. Quintanilla, celebró la noticia a través de sus redes sociales.

Saldívar, condenada a cadena perpetua desde 1995 por el asesinato de la "Reina del Tex-Mex", tenía derecho a solicitar la libertad condicional tras cumplir 30 años en prisión. Sin embargo, la Junta rechazó su solicitud, lo que significa que permanecerá encarcelada por más tiempo. A sus 64 años, podrá volver a pedir este beneficio en 2030.

Hermano de Selena reacciona al rechazo de libertad a Yolanda Saldívar

Tras conocerse la decisión de la Junta, Quintanilla usó su Instagram para manifestar su satisfacción. Destacó que la negativa a la libertad condicional es un paso positivo en la búsqueda de justicia para Selena. “Acabo de recibir la noticia de que la persona que le quitó la vida a mi hermosa hermana Selena no será liberada. Creo que ella debería pasar el resto de su vida en prisión”, escribió en su post que acompañaba un video con varias imágenes de su hermana.

A.B Quintanilla se pronuncia tras rechazo de libertad condicional a Yolanda Saldívar.

Por otro lado, A.B. Quintanilla arremetió contra la familia de Yolanda Saldívar. Los acusó de intentar mantenerse en el anonimato mientras difunden “historias falsas” en los medios. “Solo han demostrado al mundo que son unos cobardes”, afirmó, dejando claro su descontento con la situación.

¿Por qué le negaron la libertad condicional a Yolanda Saldívar, condenada por el asesinato de Selena Quintanilla?

La Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas evaluó el historial penitenciario y las condiciones del caso de Yolanda Saldívar antes de emitir su veredicto. Según el comunicado oficial, el panel determinó que la naturaleza del delito aún representa una amenaza para la seguridad pública. La brutalidad del acto, el impacto cultural del crimen y la falta de pruebas claras de rehabilitación fueron factores clave para denegar la solicitud.

Saldívar ha permanecido bajo custodia protectora desde su encarcelamiento debido a la alta notoriedad del caso. Aunque en prisión obtuvo títulos en justicia penal y asistente legal, y ha ayudado a otros reclusos con peticiones judiciales, estas acciones no fueron suficientes para demostrar un cambio sustancial ante el sistema. La junta remarcó el desprecio demostrado por la vida de Selena Quintanilla como un elemento determinante para mantener la condena sin beneficios anticipados.

¿Quién es Yolanda Saldívar y por qué asesinó a Selena Quintanilla?

El vínculo entre Selena y Saldívar se había deteriorado en los meses previos al fatídico encuentro. La cantante había confrontado a su antigua confidente por la malversación de más de 60.000 dólares. El encuentro final tuvo lugar en una habitación de hotel en Corpus Christi, donde, en medio de una discusión, Saldívar disparó contra Selena. Aunque alegó que se trató de un accidente durante un intento de suicidio, un jurado la declaró culpable de asesinato en primer grado, sentenciándola a cadena perpetua con la posibilidad de solicitar libertad condicional tras cumplir 30 años de condena.

La vida tras las rejas para Saldívar no ha sido fácil. Su notoria identidad la ha convertido en blanco de amenazas y hostigamiento constante, según testimonios de ex reclusas. Marisol López, quien compartió prisión con ella hasta 2022, declaró a The New Yorker que “todo el mundo sabe quién es Yolanda Saldívar”. Describió un ambiente peligroso, donde incluso se rumoreaba sobre una recompensa por su cabeza, sugiriendo que su vida correría peligro, incluso fuera de prisión.