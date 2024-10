El hijo del famoso cantante venezolano Guillermo Dávila, el peruano Vasco Madueño, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras revelarse que su madre, Jessica Madueño, ha sido diagnosticada con cáncer. Esta situación lo llevó a dejar temporalmente su sueño de ser músico para trabajar en una cafetería y ayudar a cubrir los costos del tratamiento de su madre, quien fue clave en su lucha para que Dávila lo reconociera como su hijo.

Justamente, en medio de esta situación, Guillermo Dávila ha mostrado su apoyo, marcando una posible reconciliación esperada por mucho tiempo. Cabe recordar que la relación entre ambos ha sido tensa, especialmente luego de que el artista venezolano no reconociera a Vasco en un principio. Ahora, padre e hijo podrían unirse y cantar juntos por primera vez en un concierto anunciado con el objetivo de recaudar fondos para el tratamiento de Jessica Madueño.

¿Vasco Madueño y Guillermo Dávila cantarán juntos en apoyo a Jessica Madueño?

Vasco Madueño, de 23 años, y su madre, Jessica Madueño, reaparecieron días atrás en el programa Magaly TV: La Firme, donde revelaron que ella padece cáncer, lo que la ha llevado a perder 33 kilos. Desde ese momento, miles se han conmovido con su historia. Recientemente, el joven músico anunció en sus redes sociales que realizará un concierto este 1 de diciembre con el objetivo de recaudar fondos para su madre, en el que contará con diversos invitados.

"Estoy organizando una presentación este primero de diciembre y van a participar varios artistas que se están sumando a la causa. Su apoyo significa mucho para mí, gracias por acompañarme en esta lucha", compartió Vasco, generando la duda entre los usuarios sobre si esa será la ocasión perfecta para que cante por primera vez con su padre, Guillermo Dávila, quien también se ofreció a brindarle todo su apoyo.

Guillermo Dávila ‘anunció’ concierto en apoyo de Jessica Madueño

Guillermo Dávila compartió en sus redes sociales el reciente video de su hijo Vasco Madueño, donde anunció el concierto que dará este 1 de diciembre y que tendrá múltiples invitados. Con el lema "Apoyo Total", el músico venezolano generó gran expectativa entre sus 400 mil seguidores en Instagram, ya que su respaldo será clave para la difusión masiva de esta causa.

Asimismo, aunque muchos interpretaron su mensaje como una confirmación de su presencia en el evento, aún no se ha oficializado su participación. Sin embargo, el gesto ha generado esperanza y emoción entre los seguidores que esperan que padre e hijo compartan un escenario por primera vez después de su conflictivo pasado.

Guillermo Dávila reposteó la publicación de su hijo anunciando concierto en favor de su madre, Jessica Madueño. Foto: Instagram.

¿Cómo lucharon Vasco y Jessica Madueño contra Guillermo Dávila?

La historia de Vasco Madueño y Guillermo Dávila, se hizo pública cuando Jessica Madueño reveló en el programa de Jaime Bayly que el cantante venezolano era el padre de su hijo, fruto de una relación clandestina en los años 2000. A lo largo de su vida, Vasco creció enfrentando la negativa de Dávila a reconocerlo como su hijo. Al cumplir 18 años, decidió confrontar a su padre públicamente, acusándolo de querer acercarse solo para mejorar su imagen antes de ser juez en ‘La Voz Perú’.

En 2021, la situación dio un giro cuando el cantante venezolano aceptó someterse a una prueba de ADN, confirmando finalmente su paternidad. “Él no me conoce, simplemente conoce una realidad que le sembraron, ayudados por terceros (...) Todavía hay gente que me dice que reconozca a mi hijo. Dios mío, ¿todavía estará por ahí? Yo ya hice todo lo que tenía que hacer al respecto. No le pedí disculpas, ya nosotros hemos compartido”, declaró Dávila en el programa ‘Día D’.

Sin embargo, Vasco, durante una entrevista en ‘Magaly TV: La firme’, expresó su decisión de no llevar el apellido de su padre, afirmando sentirse decepcionado tras conocerlo en persona. “Siento que es una persona tóxica para mi vida. Es duro darse cuenta de eso. Ahora que ha pasado el tiempo y ha dado un par de entrevistas donde dijo que yo debía disculparme con él, yo no quiero volver a este tema. Quiero dejarlo atrás, no le deseo nada malo”, concluyó Vasco.