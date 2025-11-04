HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre
Paro de transportistas: reportes de bloqueos, unidades varadas y más
Entretenimiento

¡Guns N’ Roses llega a Lima este martes! Peruanos se alistan para recibir a Axl Rose, Slash y Duff McKagan en el aeropuerto Jorge Chávez

La llegada de Guns N' Roses ha generado una ola de emoción en redes sociales y en todo el país. Desde muy temprano, cientos de fanáticos esperan la llegada de sus ídolos al Aeropuerto Jorge Chávez.

Guns N' Roses se presentará en el Estadio Nacional el 5 de noviembre. Foto / Difusión: LR
Guns N' Roses se presentará en el Estadio Nacional el 5 de noviembre. Foto / Difusión: LR

La icónica banda Guns N’ Roses arribará a Lima la noche de este martes 4 de noviembre para encender la fiebre del rock en la capital peruana. Cientos de fanáticos ya se preparan para recibir a Axl Rose, Slash y Duff McKagan en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde se espera una gran congregación de 'gunners', término con el que son conocidos los fanáticos del grupo estadounidense, quienes buscan tener un primer vistazo de sus ídolos antes del concierto en el Estadio Nacional.

Como era de esperar, la llegada de los intérpretes de 'Sweet child o' mine' ha generado una ola de emoción en redes sociales y en todo el país. Desde muy temprano, los fanáticos del rock han compartido mensajes, pancartas y recuerdos de sus temas favoritos, anticipando lo que será una noche inolvidable este miércoles 5 de noviembre, cuando la banda se presente en el Estadio Nacional como parte de su gira mundial 'Because what you want & what you get two completely different thing tour'.

PUEDES VER: Guns N' Roses en Lima 2025: fecha, precios, horario y setlist del concierto en el Estadio Nacional

Una visita que trasciende el concierto

El retorno de Guns N’ Roses al Perú es más que un concierto: es un acontecimiento musical. Su poder sobre el escenario, su sonido inconfundible y su legado de más de tres décadas han hecho de cada show una experiencia épica e irrepetible. Su última visita a nuestro país se registró el 8 de octubre de 2022, en el Estadio de San Marcos, como parte de su gira 'South american tour'

Además, el show promete ser un espectáculo de alto nivel, con pantallas gigantes y un despliegue visual impresionante. Y, probablemente, también lleguen los clásicos comentarios de Axl Rose, como aquel último cuando un fanático en Brasil le pidió que interpretara 'Think about you', canción que no tocan en vivo desde hace dos décadas. Fiel a su estilo, el vocalista respondió: “Escuché ese pedido, pero no la tocamos desde hace tiempo. Simplemente, quería decir que me ha hecho pensar”.

PUEDES VER: ¡Rock peruano hará historia! Banda Amen abrirá el concierto de Guns N' Roses en el Estadio Nacional

Detalles que no te puedes perder para el concierto de Guns N' Roses

  • Fecha: miércoles 5 de noviembre de 2025
  • Lugar: Estadio Nacional - Lima
  • Entradas disponibles: A través de Teleticket
  • Apertura de puertas y horario aproximado del show: 16:00 puertas; la banda peruana Amén abrirá el evento desde 18:50 h; Guns N’ Roses subirá al escenario cerca de las 20:00 h

La expectativa es tan alta que ya prácticamente no quedan boletos. Solo un pequeño porcentaje de entradas está todavía disponible para el show en Lima.

