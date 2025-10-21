HOYSuscripcion LR Focus

Agrupación La Chirichota se presentará en Lima con su exitosa sátira musical ‘Vuelven Los Clásicos’

Tras conquistar al público en España y Latinoamérica, la agrupación grancanaria La Chirichota presentará su irreverente espectáculo en Teatro Nos.


La Chirichota llega al Perú con su exitosa sátira musical 'Vuelven Los Clásicos'. Foto: difusión.
La Chirichota llega al Perú con su exitosa sátira musical 'Vuelven Los Clásicos'. Foto: difusión. | Foto: difusión.

Desde Gran Canaria llega al Perú la agrupación musical y humorística La Chirichota, que hará divertir y reflexionar a más de uno con su sátira ‘Vuelven Los Clásicos’, donde dan vida a célebres compositores del pasado que despiertan en el presente para enfrentarse a los sonidos y valores de la industria musical actual. La presentación se realizará el 04 de noviembre, a partir de las las 8:00 p.m., en el Teatro Nos. Las entradas ya están disponibles en Passline. 

Ataviada con vestuarios que evocan la estética de Amadeus, La Chirichota viajará por géneros como el reggaetón, el trap o el pop más edulcorado, que serán analizados con una mirada afilada, sarcástica y cargada de ingenio. El resultado es una sátira musical que combina humor inteligente, crítica social y armonías cuidadosamente elaboradas. Una propuesta que invita tanto a reír como a pensar. 

Trayectoria de La Chirichota

Nacida como una propuesta escénica para el carnaval de Gran Canaria, La Chirichota ha evolucionado hasta convertirse en una referencia internacional de humor musical. Su lenguaje propio, a medio camino entre la chirigota callejera, el teatro satírico y el concierto escénico, ha conectado con audiencias de diferentes países y generaciones. 

En apenas tres meses, sus redes sociales, han registrado un crecimiento exponencial: de apenas 3.000 a más de 600.000 seguidores en TikTok, con millones de visualizaciones acumuladas y una comunidad altamente activa. Este impacto digital ha sido respaldado por el reconocimiento público de artistas como Alejandro Sanz, Nahuel Pennisi o Silvia Cruz, que han elogiado públicamente su originalidad y talento. 

¿Quiénes conforman La Chirichota?

La agrupación está integrada por siete artistas con una sólida trayectoria en música, humor y escena: Víctor Lemes, Dani Rodríguez, Juan Dávila, Abraham Santacruz, Alberto Vila, Dani Quevedo e Isaac Dos Santos. Su trabajo en escena es colectivo, coral, y se caracteriza por el equilibrio entre lo vocal, lo actoral y lo textual. 

En la actualidad, La Chirichota se encuentra en una gira internacional que incluye escenarios de referencia en España y América Latina, consolidándose como una de las propuestas más frescas, virales y aplaudidas del panorama iberoamericano. 

