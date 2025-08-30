HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
TC deja sin efecto sentencia por corrupción a Humberto Acuña
TC deja sin efecto sentencia por corrupción a Humberto Acuña     TC deja sin efecto sentencia por corrupción a Humberto Acuña     TC deja sin efecto sentencia por corrupción a Humberto Acuña     
Cultural

Obra documental ‘El rincón de los muertos’ será presentada en el Centro Cultural PUCP

Dirigida por Sebastián Rubio y Yanira Dávila, la obra explora la identidad peruana, resaltando la danza y el testimonio como expresiones culturales clave en la historia de la región.

Del 11 de septiembre al 12 de octubre, el Centro Cultural PUCP presentará 'El rincón de los muertos', una obra teatral sobre la memoria cultural de Ayacucho. Fotos: difusión.
Del 11 de septiembre al 12 de octubre, el Centro Cultural PUCP presentará 'El rincón de los muertos', una obra teatral sobre la memoria cultural de Ayacucho. Fotos: difusión. | Fotos: difusión.

Del 11 de setiembre al 12 de octubre, el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú presentará la obra ‘El rincón de los muertos’, escrita por Sebastián Rubio y dirigida por Sebastián Rubio y Yanira Dávila. Esta pieza de teatro documental rescata la memoria cultural e histórica de Ayacucho, a través de una exploración escénica profundamente personal de Ricardo Bromley, su protagonista.

A través de una larga investigación y el uso de fotos y video, ‘El rincón de los muertos’ propone un acercamiento escénico a la historia del Perú desde una perspectiva regional, poniendo en valor la memoria oral, la danza tradicional y el testimonio como formas legítimas de expresión cultural. Al centrarse en Ayacucho —una región clave en la historia republicana y contemporánea del país—, la obra documental contribuye al reconocimiento de narrativas diversas dentro del imaginario nacional.

PUEDES VER: Obra de teatro musical ‘Princesas en terapia’ se estrenará en el Centro Cultural Ricardo Palma

lr.pe

¿Cuándo y dónde ver ‘El rincón de los muertos’?

‘El rincón de los muertos’, beneficiaria del programa de incubación del FAE Lima, se presentará únicamente por 5 semanas del 11 de setiembre al 12 de octubre en el Teatro del Centro Cultural PUCP (Av. Camino Real 1075, San Isidro). Las funciones de los jueves, viernes y sábados serán a las 8:00 p.m., mientras que los domingos iniciarán a las 7:00 p.m.

Las entradas ya están a la venta en la boletería del CCPUCP de lunes a domingo de 3:30 a 9:30 p.m. Habrá preventa de boletos hasta el miércoles 10 de setiembre a solo S/ 25 en general. Conoce los precios regulares:

  • General: S/ 50 
  • Adulto mayor: S/ 30 
  • Estudiantes: S/ 25 
  • CONADIS: S/ 25 
  • Especial PUCP: S/ 30 
  • Estudiante PUCP: S/ 15 
  • Espacio silla de ruedas: S/ 15 
  • Jueves populares: S/ 30 
  • Precio BBVA: S/ 25 

¿Cuál es la sinopsis de ‘El rincón de los muertos’?

La pieza es protagonizada por Ricardo, actor y danzante de tijeras ayacuchano, quien reconstruye su historia familiar para reflexionar sobre el impacto que los grandes procesos históricos han tenido en la identidad de su región. 

Con sensibilidad y respeto, la obra articula hechos claves como la batalla de Ayacucho, los movimientos sociales por la educación, y otros momentos decisivos que marcaron el devenir del país. Desde el cuerpo, la palabra y la danza, ‘El rincón de los muertos’ plantea una mirada íntima sobre el pasado y una pregunta abierta sobre el futuro.

Notas relacionadas
Claret Quea: "Hay comedias que te enajenan y hay otras que te ubican"

Claret Quea: "Hay comedias que te enajenan y hay otras que te ubican"

LEER MÁS
Obra de teatro musical ‘Princesas en terapia’ se estrenará en el Centro Cultural Ricardo Palma

Obra de teatro musical ‘Princesas en terapia’ se estrenará en el Centro Cultural Ricardo Palma

LEER MÁS
Cuatro obras competirán en la tercera edición del duelo teatral en el Nuevo Teatro Julieta

Cuatro obras competirán en la tercera edición del duelo teatral en el Nuevo Teatro Julieta

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Javier Corcuera y el estreno mundial, en Juliaca, de su nuevo documental: “Uyariy” (escuchar), sobre las víctimas del 9 de enero de 2023

Javier Corcuera y el estreno mundial, en Juliaca, de su nuevo documental: “Uyariy” (escuchar), sobre las víctimas del 9 de enero de 2023

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'Venceremos' logra su inscripción oficial ante el JNE: Guillermo Bermejo y Vicente Alanoca conforman la alianza

Alianza de Fiorella Molinelli participará en Elecciones 2026: JNE confirmó inscripción de 'Fuerza y Libertad'

Juliana Oxenford sobre denuncia constitucional contra Delia Espinoza: "En la Junta de Fiscales Supremos se están odiando"

Cultural

Renato Cisneros: “La gran herida del Perú, surgida a raíz del conflicto armado interno, se mantiene viva”

Monumental Callao y MAC Foto presentan un Especial de Fotografía con 49 autores en seis propuestas curatoriales

Javier Corcuera y el estreno mundial, en Juliaca, de su nuevo documental: “Uyariy” (escuchar), sobre las víctimas del 9 de enero de 2023

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Delia Espinoza sobre denuncia en su contra puesta por Patricia Benavides: "No tengo temor como otras personas"

Rosa María Palacios sobre denuncia contra Delia Espinoza: "Es por oponerse a nombrar a Patricia Benavides como fiscal"

Jaime Chincha sobre propuesta de Santiváñez para reabrir 'El Frontón': "No hay duda que es una cortina de humo"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota