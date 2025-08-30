Obra documental ‘El rincón de los muertos’ será presentada en el Centro Cultural PUCP

Del 11 de septiembre al 12 de octubre, el Centro Cultural PUCP presentará 'El rincón de los muertos', una obra teatral sobre la memoria cultural de Ayacucho. Fotos: difusión. | Fotos: difusión.

Del 11 de setiembre al 12 de octubre, el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú presentará la obra ‘El rincón de los muertos’, escrita por Sebastián Rubio y dirigida por Sebastián Rubio y Yanira Dávila. Esta pieza de teatro documental rescata la memoria cultural e histórica de Ayacucho, a través de una exploración escénica profundamente personal de Ricardo Bromley, su protagonista.



A través de una larga investigación y el uso de fotos y video, ‘El rincón de los muertos’ propone un acercamiento escénico a la historia del Perú desde una perspectiva regional, poniendo en valor la memoria oral, la danza tradicional y el testimonio como formas legítimas de expresión cultural. Al centrarse en Ayacucho —una región clave en la historia republicana y contemporánea del país—, la obra documental contribuye al reconocimiento de narrativas diversas dentro del imaginario nacional.

¿Cuándo y dónde ver ‘El rincón de los muertos’?



‘El rincón de los muertos’, beneficiaria del programa de incubación del FAE Lima, se presentará únicamente por 5 semanas del 11 de setiembre al 12 de octubre en el Teatro del Centro Cultural PUCP (Av. Camino Real 1075, San Isidro). Las funciones de los jueves, viernes y sábados serán a las 8:00 p.m., mientras que los domingos iniciarán a las 7:00 p.m.

Las entradas ya están a la venta en la boletería del CCPUCP de lunes a domingo de 3:30 a 9:30 p.m. Habrá preventa de boletos hasta el miércoles 10 de setiembre a solo S/ 25 en general. Conoce los precios regulares:

General: S/ 50

Adulto mayor: S/ 30

Estudiantes: S/ 25

CONADIS: S/ 25

Especial PUCP: S/ 30

Estudiante PUCP: S/ 15

Espacio silla de ruedas: S/ 15

Jueves populares: S/ 30

Precio BBVA: S/ 25



¿Cuál es la sinopsis de ‘El rincón de los muertos’?

La pieza es protagonizada por Ricardo, actor y danzante de tijeras ayacuchano, quien reconstruye su historia familiar para reflexionar sobre el impacto que los grandes procesos históricos han tenido en la identidad de su región.



Con sensibilidad y respeto, la obra articula hechos claves como la batalla de Ayacucho, los movimientos sociales por la educación, y otros momentos decisivos que marcaron el devenir del país. Desde el cuerpo, la palabra y la danza, ‘El rincón de los muertos’ plantea una mirada íntima sobre el pasado y una pregunta abierta sobre el futuro.

