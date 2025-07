'This is For': el cuarto álbum de TWICE alista a los fans para el décimo aniversario del grupo de K-Pop

'This is For' es el nuevo álbum de TWICE y da nombre a su gira mundial. | Foto: Composición LR / JYB Entertainment

'This is For' es el nuevo álbum de TWICE y da nombre a su gira mundial. | Foto: Composición LR / JYB Entertainment

El pasado 11 de julio, el grupo surcoreano TWICE estrenó su cuarto álbum de larga duración llamado 'This Is For'. El grupo de nueve vocalistas marca su regreso a las producciones de estudio para alegría de ONCE, nombre de su grupo de fanáticos. Además, aseguran que el single principal del disco está pensado en mejorar el ánimo de sus seguidores.

Esta vuelta de TWICE también está marcada por un cambio en su apariencia. El armario de las chicas fue totalmente remodelado, cambiando su estética a una más cercana a la moda de los 2000. En una entrevista con la revista People, revelaron más detalles de lo que será su celebración por los 10 años del grupo, junto a su gira mundial.

¿Cómo es 'This is For' el nuevo álbum de TWICE?

El álbum de Twice trae consigo 14 canciones, que incluyen a 'This is For', 'Options', 'Battitude' y 'G.O.A.T.'. Esta producción marca la antesala de su gira mundial, que iniciará el 19 de julio en Icheon, Corea del Sur y recorrerá Asia y Oceanía. Estos conciertos solo representan la primera parte del tour completo, por lo que aún faltan más lugares por confirmarse. El día de su aniversario, 20 de octubre, estarían de camino a Sídney, tras su presentación en Singapur.

Este es el cuarto full álbum, tras cuatro años desde 'Formula of Love'. Durante este tiempo, el grupo también ha sacado mini álbumes (dos en 2024), discos recopilatorios y sencillos. El más reciente es una colaboración con Coldplay en 'We Pray', una canción con la que el grupo aprovechó para trabajar con diferentes artistas femeninas, como Tini y Elyanna. Así, Twice se convierte en el segundo grupo surcoreano en cantar con la banda británica, tras 'My Universe' con BTS.

Sobre el sencillo principal del álbum, Jihyo comentó que su intención era animar a las mujeres que fueron tratadas mal en el pasado, buscando incluir a la mayoría en una sola canción. "Es un mensaje para quienes realmente necesitan apoyo", comentó para la revista People. Asimismo, Nayeon añadió: "puede hacer que alguien recupere la confianza cuando siente que ha bajado", en la misma entrevista.

Estas son las ciudades donde se presentará TWICE en la primera parte de su gira. Foto: JYB Entertainment

Así será la gira mundial de TWICE

Durante la primera parte de su gira, TWICE hará una parada en Estados Unidos. Ellas se presentarán el sábado 2 de agosto, junto a Doechii y Rufus Du Sol, en Lollapalooza de Chicago, por lo que ONCE de América podrán disfrutar del grupo un poco antes de las fechas confirmadas. Para Sana, esta nueva serie de viajes será una gran oportunidad de conectar aún más con sus compañeras, ya que visitarán ciudades en las que nunca han estado.

El grupo se formó en octubre del 2015, a través del reality show Sixteen, que hacía competir a 16 aspirantes para entrar a TWICE. De ellas, quedaron Jihyo, Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Mina, Dahyun, Chaeyoung y Tzuyu, las nueve chicas que hoy conforman el icónico grupo. En la entrevista para People, las integrantes mencionaron que su éxito se debe a su perseverancia y resistencia.