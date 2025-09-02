HOYSuscripcion LR Focus

Gobierno de Boluarte aprueba la construcción de penal El Frontón
Entretenimiento

Charly García y Sting: colaboración histórica

Las leyendas del rock presentan un tema en octubre. García estaría filmando un videoclip en Buenos Aires.

Charly García y Sting.
Charly García y Sting. | Composición LR/AFP.

Charly García & Sting. Octubre 2025”. Los músicos han confirmado una colaboración histórica que no ha tardado en tener repercusión en la industria: Fito Páez y Pedro Aznar reaccionaron de inmediato a la publicación de un reel. “Lo estoy haciendo a mi manera”, escribió el argentino. “Hermano”, respondió la voz de The Police.

        La colaboración habría sido confirmada luego de que Charly García visitara a Sting en los camarines del Movistar Arena de Buenos Aires, en febrero pasado. El cantante de Pasajera en trance le entregó una copia del vinilo de La lógica del escorpión y posteó la fotografía en sus redes sociales. La prensa local señaló que después compartieron una cena con amigos.

lr.pe

“Se trata de una canción que realizaron juntos y con la que sellan definitivamente su amistad”, difundió La Nación de Argentina, confirmando que se trata de un tema que reúne a ambos artistas.

La amistad con Sting

Sting y Charly García se conocieron hace más de tres décadas durante la gira Derechos Humanos Ya, de Amnistía Internacional.

Este año, tras su presentación en Argentina como parte de la gira ‘Sting 3.0’, el autor de Every Breath You Take se reunió también con Alejandro Lerner. El cantautor narró a La Nación cómo fue la reunión con García. “Nos conocimos por una invitación de Miles (Copeland, el manager de The Police) a su castillo. Es el mismo que aparece en el video de Bring on the Night. Una vez al año invita a compositores de distintas partes del mundo para trabajar en colaboración. Cuando llego, se me acerca un flaco con remera negra desgastada. ‘Yo también soy argentino, che’, me dice. Era Dominic (Miller, el guitarrista de Sting). De ahí nos hicimos muy amigos y colaboramos muchas veces en nuestros discos. De hecho, hace muy poco grabamos en mi estudio de Los Ángeles y allí me contó que venía a la Argentina”.

Lerner asistió a la cena con Sting, Dominic Miller, el baterista Chris Maas, Charly García y el productor de los conciertos de Sting en Buenos Aires, Diego Finkelstein. “La relación con Sting empieza por mi amistad con Dominic Miller, con quien somos amigos desde hace 25 años”.

Por lo pronto, se sabe que la colaboración dos leyendas de la música como Sting y Charly García, sería más que un tema y se trataría más de “un proyecto con puesta visual y narrativa propia”, señala la prensa local. Al argentino lo han visto filmando en las calles de Buenos Aires y transportándose en taxi.

