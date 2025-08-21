HOYSuscripcion LR Focus

Noel Gallagher: “Liam está arrasando, yo no podría hacer lo que él hace en el estadio”

El músico dio su primera entrevista en el Reino Unido tras el exitoso regreso de Oasis. “Es una locura. Es más que las canciones”.

Noel Gallagher en su concierto en Lima.
Noel Gallagher en su concierto en Lima.

Los hermanos Gallagher han vuelto a un escenario luego de 16 años. A un mes de su primer concierto, con el que reunieron 70.000 en un estadio, Noel dio las primeras declaraciones sobre el regreso de la banda y el término de la mediática enemistad.

“Es difícil expresarlo con palabras, la verdad. Cada noche es la primera noche del público, así que todas las noches tienen la misma energía. Ha sido realmente increíble... Normalmente no me faltan las palabras, pero ahora mismo no puedo expresarlo con palabras”, declaró en una entrevista al programa TalkSport.

Como aficionado al fútbol, el letrista eligió un espacio deportivo para dar sus primeras declaraciones acerca de la gira ‘Live ‘25’, una serie de conciertos que lucen estadios llenos. Después del anuncio, la banda logró vender 900.000 entradas en horas. La primera presentación fue el 4 de julio en Cardiff, Gales. “Subestimé enormemente en qué me estaba metiendo... Después de unos cinco minutos, pensé: ‘Bueno, ¿puedo volver al camerino y empezar de nuevo?’. He estado en estadios antes, pero no me importa decirte que se me han hecho las piernas de gelatina después de la mitad de la segunda canción”.

Tras ese concierto, más de una década después de la famosa pelea en los camerinos del festival Rock Seine de París en 2009, se viralizaron las fotografías de Liam y Noel abrazados, saludando al público.

Los Gallagher en su primer concierto tras 16 años.

“No somos de ese tipo de gente, la verdad… Es genial estar de vuelta con (el guitarrista) Bonehead y Liam y simplemente hacerlo de nuevo. Supongo que, cuando todo esté dicho y hecho, nos sentaremos a reflexionar sobre ello, pero es genial volver a la banda con Liam. Había olvidado lo gracioso que era”.

El registro de las canciones en vivo

La voz de Liam Gallagher ha sido uno de los aspectos más destacados. “Liam está arrasando. Estoy orgulloso de él”, comenta Noel. “Yo no podría hacer lo que él hace en el estadio... Miro a mi alrededor y pienso: ‘Bien por ti, amigo’. Ha sido increíble”.

Se cree que Oasis continuará al culminar la gira mundial. Desde hace un mes, los hermanos Gallagher han lanzado en las plataformas los primeros registros de las canciones grabadas en vivo, como Slide Away y Cigarettes & Alcohol, presentadas en conciertos repletos y con fans cantando las canciones fuera de los estadios.

“Una locura...Es más que la banda. Es más que las canciones. Hay algo más que aún no hemos podido identificar”.  Oasis cumplió la primera parte de su gira en Reino Unido e Irlanda. Rolling Stone los ha llamado “la banda más grande del mundo”.

