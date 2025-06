Demandan a Meta por 243 canciones de Eminem: 109 millones en juego y posible impacto en la industria musical

La acción legal se llevo a cabo en el Tribunal Federal de Michigan, donde Eight Mile Style, propietaria de los derechos de las canciones del rapero, sostiene que Meta violó los derechos de autor al almacenar y reproducir su música sin licencia. Aunque Eminem no está directamente involucrado en el proceso, la demanda pone de relieve la creciente tensión entre artistas y plataformas digitales.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

La demanda alega que Meta permitió que "miles de millones de usuarios" accedan a las canciones de Eminem a través de sus aplicaciones, incluyendo Facebook e Instagram, lo que generó un uso masivo de su música sin la debida compensación. Este caso resalta la importancia de los derechos de autor en la era digital y el impacto que tiene en la industria musical.

Productora de Eminem inició millonaria demanda contra Meta por problemas con los derechos de autor. Foto: EFE

Detalles de la demanda

Eight Mile Style argumentó que Meta almacenó y reproducido las canciones de Eminem sin autorización, lo que constituye una violación de los derechos de autor. La demanda menciona que las funciones de Original Audio y Reels Remix en las plataformas de Meta facilitaron el uso no autorizado de la música del rapero, incentivando a los usuarios a "robar" su contenido.

Reacción de Meta

Un portavoz de Meta respondió a las acusaciones, afirmando que la empresa cuenta con licencias de miles de socios en todo el mundo y que estuvo en negociaciones con Eight Mile Style. Sin embargo, la editorial musical decidió proceder con la demanda en lugar de continuar las discusiones, según la declaración de Meta.

Impacto en la industria musical

La demanda de Eight Mile Style no es un caso aislado. En 2013, la misma compañía demandó a Facebook por el uso no autorizado de la canción 'Under the Influence' de Eminem en un anuncio. Este patrón de quejas legales pone de manifiesto la lucha constante de los artistas por proteger sus derechos en un entorno digital donde la música se comparte y consume de manera masiva.

La demanda de Eight Mile Style contra Meta plantea preguntas importantes sobre la propiedad intelectual y la compensación justa para los artistas en la era digital. Con 109 millones de dólares en juego, el resultado de este caso podría sentar un precedente significativo en la relación entre las plataformas de redes sociales y los creadores de contenido.