Magaly Medina aclara que no es amiga de Laura Spoya. Foto: Composición LR/ Archivo GLR

En la reciente entrega de "Magaly TV La Firme", la conductora no dudó en referirse de nuevo a las indirectas que Spoya, en medio de su complicada situación personal. La palabra de la ex Miss Perú causó revuelo en las redes sociales y, por lo tanto, Medina no se contuvo de aclarar su postura con respecto al asunto.

Medina, siempre en su estilo frontal, no se guardó nada y dejó claro que entre ellas no existió jamás una amistad. "Ella y yo no somos amigas. Nunca lo hemos sido", terminó por comentar, explicando su postura ante las afirmaciones.

Laura comentó que había una persona hablando de ella en televisión. Foto: Archivo GLR

Las insinuaciones de Laura Spoya

Laura Spoya, en su regreso al podcast 'Good Time', comentó que había una persona que está cerca de ella que habló mal de su persona por televisión. En un trozo de programa se escucha "Está alineando su energía para atrás... hay personas que me conocen de verdad, que me conocen de una manera muy íntima." Las palabras de Spoya despertaron rápidamente la curiosidad entre los seguidores del programa, quienes empezaron a especular para saber a quién hacía referencia.

La respuesta de Magaly

Magaly Medina no tardó en responder a las insinuaciones de Spoya, "supongo que se refiere a alguno de sus amigos de la tele", dijo, y se preguntó "¿por qué tiene que dirigirse a mí?". Medina afirmó que su relación con la ex Miss Perú nunca fue cercana y que tan solo la conoció por medio de Jessica Newton.

Las críticas de la exposición mediática

Más allá de aclarar su relación, Medina no escatimó en críticas a la forma de exponer su vida personal de Spoya. "Ella sigue con su circo y seguramente va a seguir hablando de este tema mientras le dé réditos. Si tú sigues abriendo la puerta a tu vida privada, luego no te quejes” manifestó, refiriéndose a que la exmodelo debe establecer límites a su exposición mediática.

Finalmente, Magaly Medina cerró el tema de la conversación reafirmando su postura ante el público “No tengo por qué ser amiga de todo el mundo del espectáculo”, cerró, aclarando que no tiene que entrar en drama ajeno por mera simpatía.