Durante la premiere en Ciudad de México, más de mil asistentes vivieron una noche inolvidable junto a los protagonistas, quienes se mostraron profundamente agradecidos con el cariño del público. “La mesa está puesta”, es el mensaje con el que se promueve esta nueva entrega que ya es considerada una de las más ambiciosas de la serie.

La quinta temporada de “The Chosen: La última cena” llega este 10 de abril a los cines de América Latina, justo en Semana Santa, con los dos primeros episodios que marcarán un punto de quiebre en la historia de Jesús. La República conversó con miembros del elenco, quienes revelaron cómo sus personajes enfrentarán emociones intensas, decisiones dolorosas y momentos de alto impacto espiritual.

Un Judas complejo y humano: Luke Dimyan se sincera

En conversación exclusiva con La República, el actor Luke Dimyan, quien interpreta a Judas, comentó sobre el gran reto de dar vida a uno de los personajes más controversiales de la historia. “Por muy difíciles que hayan sido las emociones, lo tomé como un reto emocionante. Todo lo que lleva a su inevitable traición está tan bien escrito, que se siente justificado y comprensible”, afirmó.

Además, añadió que los fans podrán ver el dolor que implica esa decisión: “Cuando lo veas en pantalla, podrás entender por qué lo hace y cuánto lo afecta”.

Mateo, la lógica ante el caos

Paras Patel, actor que da vida a Mateo, también compartió su experiencia en esta temporada tan significativa: “Mateo está obligado a dejar de enfocarse en sí mismo y mirar lo que está ocurriendo con Jesús. Es mucho para él, porque es muy racional, necesita pruebas, y ahora solo observa, espera que las piezas encajen”.

Patel describió la quinta entrega como un viaje emocional profundo: “Es una montaña rusa. Esta temporada es puro caos, así que abróchense el cinturón”.

María, Pedro y Santiago: emociones a flor de piel

Vanessa Benavente (María), Shahar Isaac (Pedro) y Abe Bueno-Jallad (Santiago el Mayor) también reflexionaron sobre los conflictos internos de sus personajes. Benavente compartió que su preparación se basa en su experiencia personal como madre: “Me anclo en el amor que siento por mis hijas. Cuando hablo con Jonathan [Jesús], me proyecto en cómo hablaría con mis niñas en 20 años, con orgullo”.

Por su parte, Shahar Isaac destacó el contraste entre el éxito inicial de su personaje y su posterior caída: “Llegamos a Jerusalén sintiendo por fin aceptación, pero luego todo se desmorona. Todo está en el guión, solo hay que vivir el momento”.

Abe Bueno-Jallad habló del equilibrio emocional de Santiago: “Tiene mucha fuerza, pero es muy sensible. Esta temporada muestra ese lado más humano, más abierto de él”.

"The Chosen": un fenómeno global que sigue creciendo

La premiere de The Chosen en Latinoamérica fue una celebración masiva. Actores como Vanessa Benavente, Paras Patel y Luke Dimyan desfilaron por la alfombra turquesa en Ciudad de México, donde compartieron con fans e invitados especiales como Daniel Habif, Alex Campos y Cristine D’Clario. Esta última emocionó al público al interpretar en vivo “Walk On The Water”, tema oficial de la serie.

Además, se anunció que TV Azteca transmitirá las tres primeras temporadas en señal abierta desde el 7 de abril. Y para quienes deseen ponerse al día, The Chosen está disponible en Netflix, Prime Video, Peacock y en su app oficial.

¿Dónde ver la temporada 5 de The Chosen?

Los boletos para ver los dos primeros capítulos de la temporada 5 ya están disponibles en las principales cadenas de cine de Latinoamérica. Para consultar funciones y países, visita: https://latam.thechosenlastsupper.com/tickets