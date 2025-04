Héctor Soberón, actor de ‘María la del barrio’ confirma que le detectaron cáncer de mama: “La enfermedad no excluye a nadie”

El actor mexicano Héctor Soberón, reconocido por su participación en exitosas telenovelas como ‘María la del barrio’, ‘Mi pequeña traviesa’ y ‘Muchachitas’, sorprendió al revelar públicamente que fue diagnosticado con cáncer de mama hace ocho meses.

La noticia fue compartida en una reciente entrevista con el portal ‘Las Estrellas’, donde el artista de 59 años explicó que decidió hacer pública su situación para generar conciencia sobre esta enfermedad que, aunque poco común, también puede afectar a los hombres.

PUEDES VER: Arturo Peniche, Ernesto Laguardia y otros actores mexicanos llegan a Lima por primera vez

Héctor Soberón anuncia que padece de cáncer de mama

“Yo tuve un tumor. Afortunadamente, ahí estamos... hay que tener conciencia, el cáncer no excluye a nadie”, declaró Soberón, destacando la importancia de la detección temprana. El actor, quien estuvo casado con la también actriz Michelle Vieth, hizo un llamado a la población masculina para que se autoexplore y no ignore señales inusuales en el cuerpo.

Según relató, el diagnóstico llegó luego de experimentar un dolor persistente en el pecho, al que inicialmente no prestó mucha atención. Sin embargo, ante la continuidad del malestar, decidió acudir a un especialista. Tras una serie de estudios, se confirmó que padecía cáncer de mama, aunque por fortuna no fue necesaria una intervención quirúrgica. El tratamiento se limitó a medicamentos y el tumor fue controlado a tiempo.

“En el pecho comencé a tener dolor y afortunadamente no me operaron. Fue tratado solo con medicina y ya. Por eso hay que crear conciencia, porque dicen que al hombre no le da, y sí le da. También le da cáncer de próstata o de mama. No pasó a mayores, se detectó a tiempo, me dieron medicina y rápido”, añadió el actor.

Con esta valiente confesión, Héctor Soberón busca derribar mitos alrededor del cáncer masculino y promover una cultura de prevención y cuidado en la salud de los hombres.