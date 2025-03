Un violento ataque a balazos contra el bus de la banda musical La Huaranchal ha generado gran alarma en el centro poblado de San Clemente, distrito de Bellavista, provincia de Sechura. El atentado ocurrió en la madrugada del domingo 23, cuando la agrupación se encontraba descansando. Este incidente no solo ha conmocionado a la población local, sino que también ha encendido las alertas sobre la creciente inseguridad que enfrentan los músicos en la región. Afortunadamente, los músicos e integrantes no salieron heridos porque no se encontraban en el vehículo.

El ataque se suma al trágico hecho ocurrido el pasado 16 de marzo, cuando el bus de Armonía 10 fue baleado en la avenida Próceres de la Independencia en San Juan de Lurigancho, resultando en la lamentable muerte de Paul Flores, conocido como 'El Ruso'. Ambos casos evidencian un preocupante patrón de violencia y extorsión contra las agrupaciones musicales, lo que ha llevado a numerosos artistas a levantar su voz y exigir mayor protección por parte de las autoridades.

Banda piurana sufrió ataque a su bus

De acuerdo con testigos, aproximadamente a las 5:15 a. m. de este domingo 23 de marzo, dos hombres a bordo de una motocicleta se acercaron al bus de La Huaranchal, que estaba estacionado, y abrieron fuego contra el parabrisas. Afortunadamente, la unidad se encontraba vacía en ese momento, por lo que no se registraron heridos ni víctimas.

La Policía de Bellavista se presentó en el lugar para recoger evidencias y dar inicio a las investigaciones correspondientes. Por ahora, se consideran dos hipótesis principales sobre el ataque; una posibilidad es que se trate de un intento de extorsión, mientras que otra apunta a un conflicto vinculado a un yunzado ocurrido el día anterior, en el que La Huaranchal se habría rechazado participar en una presentación. Además, las autoridades han notificado al Ministerio Público y continúan llevando a cabo diligencias para esclarecer lo sucedido.

La Huaranchal pide mayor acción de las autoridades

Tras el ataque a balazos contra su autobús en la zona de San Clemente, Piura, la Banda Show La Huaranchal se pronunció a través de un comunicado oficial, señalando: “Gracias a Dios, ningún integrante de la banda resultó herido, ya que en ese momento todos nuestros músicos se encontraban descansando en el local asignado para la agrupación”. Además, informaron que el ataque dejó impactos de bala en el vehículo y que ya han presentado la denuncia en la comisaría, aunque aún desconocen a los responsables y las razones detrás del atentado.

La banda hizo un llamado a las autoridades para tomar medidas contra la inseguridad que afecta a los ciudadanos. “Exigimos mayor acción frente a la creciente ola de delincuencia que pone en riesgo la vida de ciudadanos inocentes”, expresaron. Asimismo, utilizaron el hashtag #NoQueremosMorir, frase que se ha vuelto un clamor colectivo entre artistas que piden una mejor acción frente a la inseguridad. Agradecieron, además, la preocupación y el apoyo de sus seguidores mientras evalúan medidas para garantizar su seguridad.