La legendaria banda de punk-rock The Offspring regresa a Lima para reencontrarse con sus fanáticos peruanos este viernes 21 de marzo. El esperado concierto se llevará a cabo en el recinto de Costa 21, ubicado en San Miguel, como parte de su gira mundial 'Supercharged Worldwide in ’25', con la que vienen recorriendo distintos países de Sudamérica.

Encabezados por el vocalista Dexter Holland y el guitarrista Noodles, The Offspring aterrizó en Perú tras presentarse en escenarios de Brasil, Argentina y Chile. Como antesala del show, la banda peruana Leuzemia será la encargada de abrir la noche. A continuación, conoce el posible setlist que la banda californiana podría interpretar en su esperado concierto.

Este sería el posible setlist de The Offspring para su show en Lima

El posible setlist para el concierto en Perú se basaría en la presentación más reciente de The Offspring en Santiago de Chile, realizada el pasado 18 de marzo. A continuación, te mostramos el repertorio interpretado en ese show, según el portal setflist.fm, el cual podría dar una idea de lo que la banda tocará en Lima.

All I Want

Come Out and Play

Want You Bad

Staring at the Sun

Genocide

Come to Brazil

Hit That

Original Prankster

Make It All Right

Smoke on the Water / Man on the Silver Mountain / Iron Man / Back in Black

In the Hall of the Mountain King

Blitzkrieg Bop

Bad Habit

Gone Away

Why Don’t You Get a Job?

(Can’t Get My) Head Around You

Pretty Fly (for a White Guy)

The Kids Aren’t Alright

You’re Gonna Go Far, Kid

Self Esteem

The Offspring ya se encuentra en Lima

Dexter Holland, vocalista de The Offspring, ya se encuentra en Lima junto al resto de la banda, listos para su esperado concierto este viernes 21 de marzo en Costa 21, como parte de su gira 'Supercharged Worldwide in '25'. A su llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el cantante fue recibido con entusiasmo por sus fanáticos y no dudó en expresar su emoción por volver al Perú: “Los veo en el concierto”, dijo sonriente.

La banda estadounidense promete una noche llena de energía y nostalgia con grandes clásicos como 'All I Want', 'Come Out and Play', 'Want You Bad' y 'Staring at the Sun'. Asimismo, las entradas aún se encuentran disponibles en Teleticket para quienes no quieran perderse este show cargado de punk rock y emociones.