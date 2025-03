En una reciente conferencia de prensa, 'El gran chef famosos' anunció importantes cambios para su nueva temporada. El reality de cocina presentó al jurado que reemplazará a Giacomo Bocchio y confirmó al último concursante de esta edición. Por primera vez en 13 temporadas, el programa contará con un participante internacional: Mauri Stern, el cantante mexicano e integrante de Magneto, quien asumirá el reto de demostrar sus habilidades culinarias.

El anuncio se realizó el viernes 7 de marzo, y el artista se mostró emocionado de regresar al Perú. "Siempre me da mucha felicidad, es un país que me ha tratado bien, con mucho amor", declaró Stern en diálogo con La República.

Mauri Stern de Magneto será el nuevo participante de 'El gran chef famosos: extremo'

Mauri Stern, reconocido por su labor como juez en diversos programas de talentos como 'Yo Soy', mostrará una nueva faceta al participar en 'El gran chef famosos: extremo'. Al ser consultado sobre su incursión en el reality, el cantante mexicano comentó con humor: "Peláez me ha engañado, llegué y dije soy juez, ahora resulta que yo cocine (...) lo voy a intentar".

Por otro lado, el integrante de Magneto admitió que no sabe cocinar, pero está dispuesto a asumir el reto en uno de los realities de cocina más importantes de los últimos años. "Por supuesto que no, nunca (he cocinado). De sobrevivencia de hacerte unos huevos revueltos, pero eso es parte de la magia del gran chef", comentó el productor musical.

Luciano Mazzeti es el nuevo jurado de 'El gran chef famosos: extremo'

Luciano Mazzetti se suma a la nueva temporada de 'El gran chef famosos: extremo' como miembro del jurado, en reemplazo de Giacomo Bocchio, acompañando a Javier Masías y Nelly Rossinelli. En sus primeras declaraciones, expresó su entusiasmo por el desafío: "Estoy extremadamente feliz. Para mí es un orgullo participar de este programa, un programa que ha hecho feliz a tantísima gente. Esta temporada se viene con todo, es realmente extrema".

Luciano Mazzetti formó parte de la edición 'El gran chef famosos: pericotitos' y es uno de los chefs más queridos en redes sociales. Con experiencia en televisión como conductor de 'Cocina en un toque' y 'Sabe a Perú', también destaca como creador de contenido gastronómico, acumulando más de 230 mil seguidores en Instagram, donde comparte su pasión por la cocina y los viajes.

¿Quiénes son los participantes de 'El gran chef famosos: extremo?

La nueva temporada de 'El gran chef famosos' reunirá a celebridades de diferentes ámbitos que buscarán demostrar sus habilidades culinarias en situaciones límite. Entre los participantes confirmados se encuentran: