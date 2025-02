La colombiana Shakira se viene presentando en el Estadio Nacional de Lima ante un mar de gente. Al ya encontrarse mejor de sus problemas abdominales, la cantante expresó su profunda gratitud al Perú por el apoyo incondicional al iniciar su concierto este lunes 17 de febrero.

Tras haberse visto obligada a cancelar su primer show debido a un inesperado problema abdominal que la llevó al hospital, Shakira se mostró visiblemente conmovida por la calidez de su público, dedicándoles unas emotivas palabras a los miles de fans que la esperaban con ansias.

¿Qué palabras les dedicó Shakira a los peruanos que asistieron a su concierto?

Totalmente emocionada y con una sonrisa radiante, Shakira, de 48 años, se dirigió al público peruano tras haber sido noticia en casi todo el mundo debido a la cancelación de su concierto del domingo pasado a causa de un problema abdominal. Agradeció las muestras de cariño y destacó que, gracias al apoyo de su público peruano, estaba de pie sobre el escenario.

“Gracias a todos por los mensajes de cariño del día de ayer, por la fuerza que me han dado”, expresó Shakira. “Por ustedes estoy aquí hoy, así que gracias por apoyarme siempre, en las buenas, en las no tan buenas”, sostuvo la cantante colombiana. Finalmente, cerró su breve agradecimiento a Lima a su estilo: “Son los mejores, los quiero mucho. Definitivamente, Lima, no hay mejor reencuentro que el de una loba con su manada”. Estas palabras provocaron que los miles de fans peruanos presentes en el concierto estallaran en júbilo y algarabía.

Shakira se mostró muy agradecida por el trato recibido por los peruanos. Foto: Instagram.

¿Cómo fue el concierto de Shakira en Lima?

El concierto de Shakira en el Estadio Nacional fue un rotundo éxito. La cantante interpretó sus éxitos más recientes, como ‘Acróstico’ (con imágenes de sus hijos en la pantalla del estadio), ‘Te felicito’, ‘La bicicleta’, así como clásicos como ‘La Tortura’, ‘Te Aviso, Te Anuncio’, ‘Hips Don’t Lie’ y la esperadísima ‘Waka Waka’, que hizo bailar a miles de peruanos.

Además, derrochó sensualidad al interpretar su icónica ‘La Loba’ y sorprendió al público al lanzar sus lentes entre la multitud. El concierto comenzó alrededor de las 8:20 de la noche y concluyó a las 11:00.