Un exintegrante de 'Esto es guerra' ha dejado a sus seguidores sin palabras al anunciar una gran noticia en su vida personal. La revelación, que fue compartida a través de redes sociales, ha generado una ola de comentarios y felicitaciones para el ex 'guerrero', quien ha sabido ganarse el cariño del público desde su paso por el popular reality show.

Aunque no es raro que las figuras de la televisión sorprendan con momentos de su vida privada, esta revelación en particular ha tocado los corazones de muchos. Sin dar demasiados detalles al principio, el excompetidor dejó entrever que su vida tomará un giro importante, y los fanáticos no han tardado en especular y expresar su emoción ante esta noticia tan esperada.

¿Qué ex 'guerrero' anunció que será padre?

Alexis Descalzo, uno de los ‘guerreros’ que formó parte del famoso programa 'Esto es guerra', se ha convertido en una figura querida y reconocida por su participación en el reality y por su carisma frente a las cámaras. Desde su paso por el programa, Descalzo ha incursionado en distintos ámbitos del espectáculo, pero fue su reciente anuncio el que causó gran revuelo entre sus seguidores.

La noticia del embarazo de su pareja, Shantal Flores, llegó como una sorpresa para los fans del ex 'guerrero', quienes no tardaron en mostrar su apoyo y felicitarlo a través de comentarios en sus redes sociales.

Shantal dejó en claro que este bebé podría ser el último en llegar a la familia. “Seremos 4. Ya nos estábamos tardando en contarlo, el tiempo pasa muy rápido, puede que este sea el último integrante de nuestra familia y llega para ser y hacernos más felices”, escribió junto a una tierna imagen de Alexis y su hijo disfrutando de un día de playa, donde se puede ver a Descalzo mostrando todo su amor y ternura hacia su pareja y su futuro bebé.

Alexis Descalzo será padre por segunda vez. Foto: Instagram

Alexis Descalzo y su etapa en las competencias de belleza

Antes de su paso por 'Esto es guerra', Alexis Descalzo destacó como Míster Perú, representando al país en el certamen internacional de Míster Universo. Esta faceta de su vida fue fundamental en el desarrollo de su carrera, pues le permitió abrirse camino en el mundo del espectáculo y forjar una imagen reconocida tanto en televisión como en la industria del modelaje.

A pesar de su éxito en los certámenes, Alexis no dudó en dar un giro a su vida profesional y enfocarse en otras áreas. “Fue una experiencia increíble, pero sentí que había más oportunidades y que debía explorar otros caminos”, comentó el exmodelo en una entrevista pasada.

Tras finalizar su etapa en las competencias de belleza, Alexis se unió al elenco de 'Esto es guerra', donde ganó popularidad y se consolidó como uno de los competidores más recordados del reality.

Alexis Descalzo y su amor por el fútbol

Fuera de las luces del espectáculo y los reflectores, Alexis Descalzo mantiene otra pasión: el fútbol. A través de sus redes sociales, el ex ‘guerrero’ comparte regularmente su afición por este deporte, publicando fotos y videos en los que muestra sus habilidades con el balón.

Actualmente, forma parte de un equipo denominado 'Chocolateros Faranduleros, integrado por otras figuras del entretenimiento peruano. Este grupo de jugadores, más allá de competir, disfruta del fútbol como una forma de mantenerse activos y compartir con el público su pasión por este deporte.