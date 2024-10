Deyvis ningunea a reportera que le preguntó por Papita Jr: ¿Qué edad tienes? Eres muy chiquita

Deyvis Orosco, cantante de cumbia y pareja de Cassandra Sánchez de Lamadrid, protagonizó un incómodo momento con una reportera cuando fue consultado por las declaraciones de Papita Jr. Durante una entrevista, la joven periodista le preguntó acerca del personaje en mención y las coincidencias con su bioserie, lo que desató una respuesta inesperada por parte del artista.

El comentario del cantante ha generado diversas reacciones en redes sociales y medios de comunicación, donde muchos criticaron la actitud de Orosco por considerar que menospreció a la reportera. Sin embargo, hasta el momento, el intérprete de cumbia no ha emitido ningún comunicado al respecto ni aclarado sus palabras, lo que ha mantenido el tema en el centro del debate.

¿Qué le dijo Deyvis Orosco a la reportera de 'Todo se filtra'?

El enfrentamiento verbal entre Deyvis Orosco y la joven reportera comenzó cuando ella intentó profundizar en el tema familiar, mencionando a Papita Jr., en relación con la popular serie de televisión donde el personaje de Pancho es central. La periodista de 'Todo se filtra' le preguntó si era consciente de la interpretación que se hacía de Papita Jr., pero la pregunta no cayó bien en el cantante, quien mostró incomodidad al ser consultado sobre su vida personal.

Orosco no tardó en cortar la conversación y en lugar de dar una respuesta directa, cuestionó la edad de la reportera. “No. En primer lugar, ¿qué edad tienes? Eres muy chiquita, muy chiquita”, respondió visiblemente incómodo. Acto seguido, el intérprete de cumbia intentó desviar el tema, recordando su postura de hablar exclusivamente de su carrera profesional y no de asuntos personales.

"Siempre me he caracterizado por hablar de mi trabajo. No hablo de segundas, ni terceras personas. Hijita, siempre van a hablar, siempre hablará la gente. Todavía están muy chiquitos ustedes. Yo lo que quiero dejar claro es que esto es un trabajo y yo me dedico a hablar de mi música y recibir el cariño de la gente", agregó el popular 'Bomboncito de la cumbia'.

Deyvis Orosco abandonó set de 'Mande quien mande' tras broma de María Pía Copello

El momento incómodo se produjo cuando María Pía Copello anunció que la presentación de Deyvis Orosco y el Grupo Néctar no se llevaría a cabo. Aunque su intención era hacer una broma, el cantante mostró evidente incomodidad y decidió abandonar el set junto a su banda sin decir una palabra. La salida repentina de Orosco sorprendió tanto al público como a los conductores, quienes no esperaban una reacción tan abrupta.

Las cámaras registraron cómo el intérprete optó por no continuar con la actuación que estaba programada. Ante la situación, La Carlota, una de las co-conductoras, trató de calmar el ambiente, pidiendo a los músicos que volvieran al set e instando a María Pía a ofrecer disculpas por el malentendido. Posteriormente, Copello intentó explicar su broma, indicando que no esperaba que Orosco reaccionara de esa manera y que su comentario había sido malinterpretado. "Me dicen lo que tengo que hacer, y cuando me dicen que no sé lo que haré en el escenario, prefiero decirle que se vaya", comentó entre risas, minimizando el impacto de sus palabras.