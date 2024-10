Deyvis Orosco, líder del grupo Néctar, protagonizaron un momento de alta tensión en el programa 'Mande quien mande'. En la emisión del 27 de septiembre, la agrupación llegó al set de América Televisión con el objetivo de presentar lo más reciente de su música y deleitar al público. Sin embargo, María Pía Copello hizo una broma en vivo que ocasionó que el cantante y sus músicos abandonaran el lugar abruptamente, dejando a todos en suspenso.

Todo comenzó cuando María Pía la conductora del programa, en tono aparentemente jocoso, insinuó que el show no se llevaría a cabo. Sin esperar una reacción de tal magnitud, la presentadora vio cómo, en cuestión de segundos, el "Bomboncito de la Cumbia" y su equipo decidían retirarse del programa, generando sorpresa entre los presentes y los televidentes.

¿Porqué Deyvis Orosco se retiró del set 'Mande quien mande' junto Grupo Néctar?

El momento de tensión se generó cuando María Pía Copello anunció que la esperada presentación musical de Deyvis Orosco y el Grupo Néctar no se realizaría. Aunque la intención de la conductora era hacer una broma, la incomodidad del cantante fue evidente, y, sin mediar palabras, optó por abandonar el set junto a sus músicos. La reacción de Orosco sorprendió no solo al público, sino también a los mismos conductores del programa, quienes no esperaban una salida tan repentina.

Deyvis Orosco deja el set de MQM tras broma de María Pía Copello. Foto: composición LR/ Mande Quien Mande

Las cámaras captaron cómo el cantante, decidió no continuar con la presentación programada. La situación llevó a que La Carlota, una de las co-conductoras del programa, intentara calmar el ambiente pidiendo a los músicos que regresaran al set. Asimismo, instó a María Pía a disculparse públicamente por el malentendido.

¿Cómo reaccionó María Pía Copello tras la actitud Deyvis Orosco y su grupo en vivo?

Tras el inesperado abandono de Deyvis Orosco y su grupo, María Pía Copello declaró e intentó justificar su broma. La conductora señaló que no esperaba una reacción por parte del cantante y que su comentario había sido malinterpretado. "La verdad es que me tienen que decir exactamente lo que tengo que hacer. ¿Cómo me van a comprometer en vivo? Yo digo sí y ellos me dicen: 'No sabes lo que vas a hacer en el escenario'. Eso me da miedo, mejor le digo que se vaya", mencionó Copello entre risas, subestimando el impacto de sus palabras.

Sin embargo, el incidente no tardó en generar comentarios entre los conductores del programas, quienes bromearon al respecto. Incluso, La Carlota optó por pedirle a los músicos que regresen y le aconsejó a María Pía Copello pedir disculpas por la broma que realizó.

Deyvis Orosco desmiente a Andrea San Martín

En otro ámbito de la vida del cantante, Deyvis Orosco tuvo que enfrentar recientemente declaraciones de la modelo Andrea San Martín, quien lo acusó de haber intentado contactarla a través de videollamadas. Según San Martín, el cantante habría buscado comunicarse con ella en varias ocasiones durante agosto, lo que generó rumores sobre la naturaleza de dicha comunicación.

PUEDES VER:Luciana Fuster y el JUGOSO SALARIO que continuará ganando tras entregar su corona del Miss Grand International

Sin embargo, Orosco no tardó en salir al frente para aclarar la situación. A través de su cuenta oficial de Instagram, el cantante admitió haber intentado contactar a la ex chica reality, pero aseguró que el motivo de la llamada era estrictamente laboral. “Tal vez fui ingenuo”, comentó Orosco, refiriéndose a los consejos de su esposa, Cassandra Sánchez, quien le había advertido ser más cuidadoso con las personas con quienes se comunicaba. Además, el cantante desmintió cualquier insinuación de San Martín, asegurando que fue ella quien lo había estado buscando durante años, y no al revés.

"Yo creo que la gente no es tonta, y se están dando cuenta de lo que está pasando aquí. Y también voy a pecar un poco de infidente: yo he tenido a lo largo de los años, no una, sino varias comunicaciones de parte de ella hacia mí. No lo voy a decir textualmente, pero están los vídeos que han aparecido en Youtube, cuando nos terminamos y nos encontramos en un canal, cuando yo tuve un concierto y ella fue a darme una noticia muy privada que también está en Youtube y las diversas manifestaciones de cariño que ha tenido hacia mi persona, porque siempre han sido recíprocas", afirmó el cantante, Deyvis Orosco

¿Por qué Deyvis Orosco no usa su aro de matrimonio?

Un detalle que ha captado la atención de los fanáticos es la ausencia del anillo de matrimonio en la mano de Deyvis Orosco. Tras numerosas preguntas en su cuenta de TikTok, el cantante explicó que la razón de no portar su anillo es para evitar perderlo, como ya le ha sucedido con otras joyas. En tono de broma, comentó que su esposa, Cassandra Sánchez, guarda el anillo en un lugar seguro, ya que él suele ser despistado con sus pertenencias. "Mi esposa lo tiene guardado, para que no lo pierda como pierdo mis cadenas", señaló el cantante

Asimismo, se supo que Cassandra tampoco usa su anillo en algunas ocasiones, lo que ha generado especulaciones sobre un posible acuerdo mutuo entre ambos para proteger su alianza matrimonial. Aunque las teorías no han faltado, el cantante ha sido claro al expresar que su relación está basada en la confianza y el respeto mutuo.