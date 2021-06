Luis Carranza apoyó a Maduro con millonarios créditos de la CAF

Nicolás “Maduro pierde a un gran apoyo” , con esta frase la prensa venezolana y cubana en el exilio anunció en marzo la renuncia de Luis Carranza al Banco de Desarrollo de América Latina, más conocido como Corporación Andina de Fomento (CAF).

“En el período en el que creció el aislamiento internacional del régimen de Nicolás Maduro y se le cerraron las vías de financiamiento externo, incluso de China y Rusia, el gobernante venezolano contó con el apoyo de la antigua Corporación Andina de Fomento (CAF)”, describió el Diario de Cuba en un artículo escrito desde Madrid.

El diario digital señaló que “pese a que la mayoría de los accionistas de la CAF no reconocieron como legítima a la Constituyente de Maduro, y consideraban legítima a la Asamblea Nacional (Parlamento) electo en Venezuela en 2015, Carranza se apalancó en el órgano chavista para darle créditos a Venezuela”.

En tanto, desde Caracas, Venezuela, El Diario recordó que el acercamiento entre Maduro y Carranza se dio desde el primer día, 1° de abril del 2017, en que este asumió la presidencia del banco de fomento.

“Puede contar el nuevo presidente (de la CAF), Luis Carranza, con toda la cooperación, con toda la hermandad, con todo el apoyo del gobierno que presido para que su gestión al frente de la CAF sea una extraordinaria gestión”, afirmó Maduro en una ceremonia realizada un día antes de asumir el cargo, para darle la bienvenida.

Eso “sería el comienzo de una relación que, aunque permaneció bajo las sombras, se fue construyendo a través de varios préstamos de la CAF para evitar el default en el que el régimen sumergió a Venezuela. Para ello, Carranza desconoció a las autoridades legítimas de la Asamblea Nacional (AN) y se apoyó en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) del chavismo”, señaló El Diario.

La periodista de Univisión Noticias Patricia Janiot también considera a Carranza un aliado de Maduro, en una amplia investigación sobre su paso por la CAF. Janiot recoge la declaración del exasesor financiero de la CAF Ricardo Sigwald, despedido en febrero del 2017, cuando se discutía la aprobación del crédito por 400 millones de dólares.

“Ese era un crédito para permitirle a Venezuela pagar su deuda con CAF y que no entrara en default”. Era “correr la arruga” y, como dicen, lanzar la pelota para adelante. Yo opiné que no se debía aprobar el financiamiento. Eso me costó mi puesto y fui despedido en el mes de junio del 2017″, declaró Sigwald.

El crédito se otorgó bajo una figura que permitía su uso en fines distintos a los anunciados y se aprobó mediante un mecanismo jurídico denominado “silencio administrativo”. Esto supone que si un miembro del directorio no vota en el plazo establecido, se considera que votó a favor.

El 2018, la CAF aprobó un segundo préstamo a Venezuela por 500 millones de dólares. “La CAF está financiando una dictadura, está financiando las violaciones a los derechos humanos. Saben que ese dinero será usado para seguir sometiendo a nuestro pueblo”, declaró el diputado Ángel Alvarado en la Asamblea Nacional de Venezuela.

Al año siguiente, el presidente de la Comisión de Contraloría del Parlamento, el diputado Freddy Superlano, solicitó la comparecencia de Carranza en una investigación sobre actos de corrupción en las obras financiadas por los préstamos otorgados por la CAF.

Freddy Superlano busca investigar si Carranza aprobó esos millonarios créditos conociendo su uso fraudulento, luego de que se denunciaran actos de corrupción en diversas obras financiadas por la CAF.

Entre las obras denunciadas se encuentra la construcción, desde hace 11 años, de la central eléctrica de Tocoma por parte de un consorcio constituido por la constructora brasileña Odebrecht, empresa vinculada al presidente de la CAF.

Rutas de Lima

Finanzas. Luis Carranza negó un interés personal en apoyar al gobierno de Maduro y afirmó que la aprobación de los créditos era parte de la estrategia de ayuda de la financiera a los países miembros.

Rutas de Lima. En los Registros Públicos, aparece que Luis Carranza fue socio director de Jorge Simoes Barata, en el consorcio Rutas de Lima, entre el 2014 y el 2016. Carranza participó en dicho directorio como representante de Sigma FI, un fondo de inversiones que recibe fondos de las AFP.

Pruebas

El exasesor financiero de la CAF Ricardo Sigwald denunció que fue despedido por oponerse a un crédito de 400 millones de dólares que permitió a Venezuela superar el bloqueo internacional a su gobierno y mantenerse en el poder.

Abogados de la oposición y diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela han pedido investigar los nexos de Luis Carranza con el régimen de Nicolás Maduro y la constructora brasileña Odebrecht.

La periodista de Univisión Patricia Janiot denunció un régimen laboral de terror en la administración de Luis Carranza en la CAF. A los trabajadores se les controla hora de ingreso y salida. Se sanciona llegar un minuto tarde o salir un minuto después del horario laboral.

Foto: captura Twitter oficial Patricia Janiot

