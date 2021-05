Montoya: “Cuando no hay científicos en Palacio, las políticas no van bien”

Modesto Montoya, miembro del equipo técnico de Perú Libre, expresó que es imprescindible que en una próxima administración del Estado haya participación de científicos para la creación de políticas públicas.

“Por la política que han llevado estos gobiernos, lo peor no ha llegado. Menos más que ya estamos viendo (la luz al final) del túnel. Las políticas, cuando no hay científicos en Palacio de Gobierno, no van bien ”, declaró a Canal N.

Asimismo, el físico nuclear se refirió a la vacuna peruana que viene siendo desarrollada por el laboratorio Farvet, al cual han acudido los dos candidatos presidenciales en esta campaña electoral.

“La vacuna peruana tiene al gran empresario Manolo Fernández que invierte en ciencia y tecnología, pero también recordemos que el líder científico es el físico egresado de la UNI Mirko Zimic, quien además es biólogo de la Cayetano”, destacó Montoya.

En esa misma línea, comentó que anteriormente dialogó con Zimic para conocer los avances en la investigación de dicha vacuna contra el nuevo coronavirus. Indicó que existe una falta de presupuesto, por lo que están en busca de la inversión extranjera.

“Yo he conversado con él y me ha dicho que el Concytec, que ha hecho un trabajo brillante, pero con la poca plata que le da, con el bajo presupuesto para la ciencia, han tenido que rascar la olla para darle alguna ayuda que no es suficiente. Está tratando de obtener apoyo de empresas extranjeras para tener nuestra vacuna peruana ”, explicó.

Enfatizó también que en un eventual gobierno de Perú Libre se priorizará la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología a fin de que este pueda solventar la creación de las dosis contra la COVID-19.

“ Con el Gobierno de Pedro Castillo y un Ministerio de Ciencia y Tecnología tendremos el presupuesto para darle lo suficiente . De manera que esa vacuna sea una realidad, y no solo hagamos fiesta cuando viene un avión con vacunas extranjeras, sino que hagamos una gran fiesta cuando salga la primera vacuna peruana hacia el exterior”, apuntó.

Montoya: “Pedro Castillo habla de ciencia como elemento para ser más independientes”

Días atrás, en una entrevista con La República, Modesto Montoya señaló que sería viable plasmar sus proyectos en una eventual administración del Estado de Pedro Castillo.

“Él habla de ciencia como elemento para ser más independientes, para vender productos con valor agregado, como siempre he defendido. Ha tomado prácticamente todas nuestras ideas sobre ciencia y tecnología”, manifestó el físico nuclear.

