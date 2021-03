Elecciones 2021: improvisación de propuestas en el segundo debate del JNE

Hubo menos ataques en la segunda jornada de confrontación de propuestas entre los candidatos presidenciales, a diferencia de la primera fecha. Lo que sí hubo y en demasía fue la improvisación mediante una serie de planteamientos sacados bajo la manga y que no aparecen en las páginas de los planes de gobierno.

Esto se hizo más notorio en los bloques de seguridad ciudadana y lucha anticorrupción.

El segundo debate empezó con una sorpresa: el congresista y ahora postulante José Vega Antonio, de Unión por el Perú, al momento de su intervención leyó un papel recordando el rol protagónico de su partido en el golpe parlamentario de noviembre pasado. Acto seguido reivindicó al sentenciado por homicidio Antauro Humala y se retiró de la sala.

De este modo, Vega no solo evitó dar a conocer sus propuestas, sino también le dio ventaja a Hernando de Soto, con quien tenía que confrontar en las duplas, conforme el sorteo.

Show. Vega dijo que se iba en nombre de Antauro y Belmont. Foto: Aldair Mejía/La República

Hernando de Soto aprovechó estos espacios y otros momentos del debate para dirigir sus ataques contra el expresidente y ahora candidato Ollanta Humala. Fueron los momentos de confrontación más notorios de este segundo día.

De Soto cuestionó a Humala por su desempeño con respecto a las inversiones mineras y enfatizó: “Yo voy a hacer que Conga vaya, que Tía María vaya”, y agregó otros trescientos proyectos mineros informales.

Humala replicó y le cuestionó que a sus ochenta años no haya podido por lo menos construir un partido político, a tal punto de que ahora postula, dijo, por un grupo contrario a sus idearios, en alusión a Avanza País.

Fábrica de ofertas

Por lo demás, el debate de ayer estuvo marcado por una fuerte cuota de improvisación: buena parte de las ofertas sobre seguridad ciudadana no aparecen ni en el pie de página de sus planes de gobierno.

En forma reiterada, por ejemplo, Daniel Urresti elogió su plan de gobierno. “Ahí está escrito y sustentado todo”, dijo. Y prometió “toques de queda contra los criminales”. Anunció movilidad y equipos de radio a las rondas campesinas. Nada de eso aparece en el plan de 110 páginas de Podemos Perú.

Le siguió en la improvisación Pedro Castillo, quien dijo que hará un “llamado a los reservistas”, y nada de eso se menciona en el plan del partido de izquierda Perú Libre.

Ya en el bloque de educación, este candidato había prometido crear un ministerio de ciencia, tecnología e investigación, lo cual tampoco está consignado en forma concreta en su plan de gobierno.

No se quedó atrás Hernando de Soto, quien también habló de convocar a los reservistas y licenciados del Ejército, pero eso tampoco figura en su escueto plan de 15 páginas.

Fue en este momento que Hernando de Soto también lanzó un mensaje con contenido xenófobo, al mencionar que un eventual gobierno suyo no dejaría ingresar al país “ni a los delincuentes ni a los pobres”, en clara alusión a los migrantes que salen de Venezuela por la crisis generada por la dictadura.

En el eje de lucha contra la corrupción hubo también ofrecimientos sacados bajo la manga. El mismo Hernando de Soto dijo: “Los tratados gobierno a gobierno no van a ser muros ciegos, lo vamos a transparentar”. Pero propuestas de ese tipo tampoco forman parte de su plan que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones.

Daniel Urresti, siempre elogiando su plan, anunció que su gobierno destinaría un porcentaje del presupuesto de cada obra a la Contraloría para que cumpla con su rol fiscalizador. Y eso tampoco está en el plan de Podemos Perú.

No hubo mayor confrontación en el segundo día. Hubo improvisación con ofertas ajenas a los planes de gobierno.

Medidas frente a la pandemia

José Vega, Unión por el Perú

Llegó y se fue.

Andrés Alcántara, Democracia Directa

El candidato de la casita planteó que la ciudadanía puede enfrentar al Covid-19, sin mayor evidencia científica, reforzando su sistema inmunitario alimentándose bien. Incluso confesó que cuando estuvo infectado tomó ivermectina para curarse. Alcántara sostuvo que no debemos depender de laboratorios extranjeros para adquirir vacunas, pues considera que nuestros científicos pueden producirlas.

Hernando de Soto, Avanza País

El economista propuso que el sector privado participe en la compra de las vacunas, pues asegura que en diez países ya se aplica esta modalidad de adquisición. Y, asimismo, planteó recortar los trámites de importación para tener las vacunas necesarias en 60 días. El candidato de Avanza País alegó que el Estado es una carcocha, ineficiente por políticos, incluso como él, que no supieron gestionarlo bien en su momento.

Pedro Castillo, Perú Libre

El dirigente magisterial se enfocó en que la solución a los problemas que atravesamos por esta crisis sanitaria parten de cambiar la Constitución, de esa manera, consideró, se asegurará el derecho a la salud. Sobre la vacuna, propuso comprar la Sputnik de Rusia. Sostuvo además que el proceso de inmunización contra el Covid-19 debe ser gratuito. Y enfatizó en que se prevendrá que los pacientes lleguen a las UCI.

Daniel Urresti, Podemos Perú

El congresista y candidato del partido de José Luna pidió al presidente Francisco Sagasti que publique el contrato de las 50 millones de vacunas que busca adquirir el gobierno para que, de llegar a la presidencia, concrete tales adquisiciones con la ayuda de la empresa privada. Además, aseguró que resolverá el dilema del acceso al agua porque la prevención del Covid-19 comienza con el acceso a este recurso.

Ollanta Humala, Partido Nacionalista Peruano

El candidato del nacionalismo y e presidente enfatizó que, mientras la OMS continúe calificando al Covid-19 como una pandemia, la adquisición de las vacunas debe ser liderado por el Estado. Humala, por ende, aseguró que la inmunización será gratuita. Sobre cómo enfrentar esta crisis sanitaria, planteó que los estudiantes de medicina se sumen y que las Fuerzas Armadas produzcan plantas de oxígeno.

Análisis

Ollanta Humala fue el ganador del debate, por Rosa María Palacios

Creo que ganó Ollanta Humala, luego Daniel Urresti. Considero que Pedro Castillo, que de su discurso he estado en desacuerdo, estuvo mejor que Hernando de Soto. De Soto no pudo ni cerrar bien. Y Andrés Alcántara estuvo en otra historia.

Pero debo decir que el lunes Beingolea, Mendoza y Fujimori estuvieron mejor que Humala. Por supuesto, veo un papelón (de José Vega) porque ni siquiera participó. Creo que López Aliaga debería ir al debate porque a Vega le ha ido pésimo no yendo. Si no va, no creo que llegue a la segunda vuelta.

Lo de Hernando de Soto ha sido catastrófico porque la arrogancia lo ha ido envolviendo una y otra vez, tratando de probar hasta en el último minuto que Abimael Guzmán fue vencido por él, y eso es falso; y que él escribió la Constitución de 1993, eso es falso y fácil de probar. Su arrogancia era tal que quería subordinar a todos ante él. Hasta a Andrés Alcántara le dijo que su referéndum lo había creado él. Creo que le ha ido muy mal. Decir que las Naciones Unidas ha conversado con él para impedir que los pobres migren: esa frase es letal para De Soto. Allí se terminó el debate para él.

Pensé que iba a haber más ataques a Humala por haber sido presidente y por el problema con Odebrecht, tampoco mencionaron sus juicios. Humala debe haber ido preparado para eso, pero ni siquiera lo mencionaron en el bloque de integridad y corrupción. Lo cual es raro. Igual en el caso de Urresti, no se tocó su juicio por asesinato, su flanco más débil. Había cosas para atacar que no se usaron. Me parece que, en ese sentido, fue raro en un debate de este tipo.

Tal vez el debate de ayer sirva para que los indecisos descarten este bloque de candidatos.

Charla. De Soto y Urresti en fervoroso saludo después del debate. Humala los ve de lejos. Foto: Aldair Mejía/La República

Duelo 1: educación

Pregunta: ¿qué cambios haría en el currículo para que los escolares adquieran habilidades para el empleo?

Daniel Urresti, Podemos Perú

En los primeros cuatro o cinco años se tiene que dar un salto cuántico en la educación semipresencial con nuevo currículo. Hay línea dorsal, el problema es el mal contrato con los mexicanos, que ahora se niegan a instalar las transversales para tener internet a nivel nacional. Lo del satélite, como dicen algunos candidatos, no es una buena propuesta. Debemos crear el instituto científico de Lima, como el de Massachusetts, que atraiga a nuestros mejores científicos e investigadores para que no se vayan al extranjero.

Pedro Castillo, Partido Político Nacional Perú Libre

En una nueva Constitución, la educación es un derecho, y no discriminación. Un gobierno del pueblo asignará el 10% del PBI al sector. Se necesita infraestructura, la educación básica no estará desvinculada de la universitaria, a la que los jóvenes que terminen el colegio deben tener acceso libre. Para el financiamiento, hay que revisar los contratos marco que atan al Estado, bajar el sueldo de ministros y congresistas y cobrar deudas a las grandes empresas. Se creará el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación.

Pregunta: ¿cuál será la estrategia para que niños del sector rural accedan a la educación sin problemas?

Hernando de Soto, Avanza País

El gran problema en el Perú es que se cree que todo va a venir de afuera. Eso es dependencia. Soy la única persona que ha patentado un sistema que se ha vendido en el exterior y se aplica en varios países, en vez de basarme en educación he observado lo que pasa aquí. Resolver problemas es el mejor aprendizaje, así se nutre la ciencia. Tenemos un programa de juventud que va a ser precisamente eso y aplicar valores. Como Uber, hay capacidad para resolver la informalidad.

José Vega, Unión por el Perú

Llegó y se fue.

Pregunta: ¿cómo dar una educación de calidad en las provincias y zonas rurales de nuestro país?

Andrés Alcántara, Democracia Directa

Hablar de derecho a la educación significa un aumento de su presupuesto al 6% del PBI. Más de 171 mil estudiantes han abandonado las universidades y doscientos mil de ellos han tenido problemas con la Sunedu, factor crítico también para los padres, por cerrar las universidades privadas creadas, sin ningún tipo de control, con decretos de Fujimori. Hay que invertir en educación y transformación digital. En la Sunedu hay toda una irresponsabilidad.

Ollanta Humala, Partido Nacionalista Peruano

Se llevó el presupuesto de 2.9 al 4% en el sector. Se entregaron más de 100 mil becas, elevó el sueldo de los maestros, se crearon los colegios de alto rendimiento con bachillerato internacional. Para la zona rural se entregaron bicicletas para que los niños vayan a los colegios. Se creó el Instituto Superior Tecnológico de las FFAA con 14 carreras, en convenio con Canadá. Se creó la Sunedu y aplicó la reforma universitaria. Se le impuso calidad a la educación.

Antesala. Apenas acabó el debate de ayer se empezó a alistar todo para la jornada de hoy. Foto: Aldair Mejía/La República

Seguridad ciudadana

Ollanta Humala, Partido Nacionalista Peruano

El expresidente consideró necesaria la mano dura contra la delincuencia y mejorar el equipamiento de la Policía, pero el Estado tiene que generar oportunidad a los jóvenes para que no vean en el delito una forma de recursearse. Para eso dijo que, de ganar las elecciones, creará un programa de diversificación productiva. Aseguró que en su gobierno se logró bajar el índice de la victimización de 40% a 28% y se incrementó el número de policías a 130 mil efectivos.

Pedro Castillo, Perú Libre

El docente aseguró que convocará a las rondas campesinas y también a los licenciados y reservistas de las FFAA para luchar juntos contra la delincuencia. Añadió que en su gobierno no habrá más cárceles, sino talleres productivos y los que delinquen tendrán que ganarse el pan con el sudor de su frente, pues no es posible que se les dé comida y abogado de oficio, mientras sus hijos no tienen para comer. Dijo que tienen que ser llevados a construir puentes.

Andrés Alcántara, Democracia Directa

El dirigente de los fonavistas manifestó que la delincuencia se ha infiltrado en el Ministerio Público, la PNP y en la política. Sostuvo que no se puede volver a creer en Humala con su ministro Urresti, que han gobernado junto con Guzmán y Mendoza, prometiendo la gran transformación que terminó en una gran estafa al país. En ese sentido planteó una reforma de la Constitución y dijo tener una propuesta para eso e incluso contar con un millón 700 mil firmas digitalizadas.

Hernando de Soto, Avanza País

El economista dijo que tiene un plan creado con los generales William EP (ex Chavín de Huántar) y Miyashiro PNP, que incluye utilizar a los licenciados del Ejército y reenganchar a reservistas con mínimos costos para el Estado. Asimismo, aseguró haber iniciado conversaciones con las Naciones Unidas para vigilar las fronteras con respeto a los derechos, para que no ingresen delincuentes a nuestro país. De Soto dijo estar de acuerdo en convocar a las rondas campesinas.

José Vega, Unión por el Perú

Llegó y se fue.

Daniel Urresti, Podemos Perú

El exministro del Interior planteó medidas en el largo, mediano y corto plazo para enfrentar la inseguridad, lo que incluye educación en valores, modificar el código penal, devolver la investigación criminal a la policía y que la venta de celulares robados sea delito en organización criminal. Dijo que se necesitan 180 mil policías en condiciones de patrullar la ciudad y que dará bono de 1.500 soles para incentivar que los efectivos policiales no se retiren a los 30 años.

Duelo 2: anticorrupción

Pregunta: ¿fomentará la transformación digital de organismos públicos para tener instituciones transparentes?

José Vega, Unión por el Perú

Llegó y se fue.

Hernando de Soto, Avanza País

Sostuvo que en el país no existen normas claras frente a la licitación. Afirmó que por ello el Perú es avasallado por proveedores del exterior que pueden comprar satélites o refinerías sin pasar por un proceso transparente, que es el problema de los tratados de gobierno a gobierno. Manifestó que en su gobierno estos no serán tratados ciegos. Dijo que la corrupción comienza con la compra de un favor o una legislación, por ello, el pueblo debe supervisar, por lo cual se debe dejar de emitir cien normas cada día.

Pregunta: ¿qué estrategia anticorrupción tendrá para que no ocurran casos como las vacunas VIP?

Daniel Urresti, Podemos Perú

Indicó que en su plan de gobierno, para acabar con la corrupción en cien días, se contempla que los ministerios no hagan compras. Lo hará el Ministerio de Fomento y Obras Públicas que crearán, el cual será acompañado por la Contraloría. Apuntó que en su gobierno no habrá adendas, que reducirán los ministerios e instaurarán una ley del buen ciudadano que premie a los que denuncien actos de corrupción y que tengan protección legal y económica, así como reconocimiento.

Andrés Alcántara, Democracia Directa

Ofreció que se modificará la Constitución para que se elija por voto popular y esté sujeto a revocatoria el contralor, así como los miembros del Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, del Banco Central de Reserva, el Poder Judicial, entre otros. Enfatizó que los órganos de control deben estar bajo la supervisión del pueblo. Se mostró a favor de la transformación digital para que se transparente el manejo económico del país y no haya corrupción.

Pregunta: ¿qué medidas impulsaría para acabar los incentivos a funcionarios públicos de cometer corrupción?

Ollanta Humala, Partido Nacionalista Peruano

Consideró que en la lucha contra la corrupción hay que separar lo público de lo privado. Dijo que la corrupción se basa en cuatro columnas: autoridades electas de partidos vientres de alquiler, los funcionarios que usan su autoridad, los empresarios mercantilistas y la justicia. Recordó que en su gobierno se creó la cláusula anticorrupción, que debe ser obligatoria. Expuso que la elección del contralor no debe ser política y ofreció fortalecer la Procuraduría.

Pedro Castillo, Partido Político Nacional Perú Libre

Comentó que el gran problema que tiene el Perú de cara al bicentenario es la corrupción que se ha enquistado en todos los estamentos del Estado. Por ello, prometió instaurar la muerte civil para los corruptos y que devuelvan todo lo que se robaron. Agregó que la Asamblea Constituyente debe analizar el Pacto de San José. Dijo que el magisterio va a formar en la escuela a jóvenes valiosos que serán los futuros ministros y congresistas.

¿Quién ganó el duelo?

Por Manuel Iguiñiz, sociólogo

Ninguno sustentó sus propuestas

Urresti redujo el currículo a la forma semipresencial de realizar la educación escolar sin aludir a orientaciones culturales, sociales. Castillo puso todo en torno a una nueva Constitución sin considerar las políticas de Estado tomadas en este sector. Tampoco dijo el proceso que permitirá el 10% en educación. Ninguno sustentó sus propuestas en avances previos.

Hernando de Soto fue el más débil

Hernando de Soto no planteó un proyecto, una visión de la educación. Solo aludió a que es necesario enfocar la educación de los jóvenes. Solo se refirió a un aspecto pragmático sin ninguna articulación a un proyecto educativo global de formación de ciudadanía, de desarrollo de competencias.

Fue sumamente débil, el más débil de todos probablemente.

Ollanta recordó su gestión

La propuesta de Alcántara de aumentar al 6% el presupuesto en educación y el rechazo a la Sunedu son una reducción muy marcada del proceso educativo. No dio para más, no abordó los temas vinculados al sistema educativo en su conjunto. En Ollanta, lo lógico era que recuerde su gestión, pero no explicó en qué medida él redujo las desigualdades educativas.

Por Ana Neyra, analista y exministraquién

De Soto: sin propuestas sólidas

Aunque Hernando de Soto estuvo solo en el bloque, no tuvo propuestas muy sólidas, ni siquiera en el tema de la transformación digital, y suena un poco contradictorio que se oponga al modelo de contratación de gobierno a gobierno, pues él habla mucho de cooperación internacional. No fue muy claro en el tema de la reducción de normas.

Urresti identifica el problema

Urresti fue más o menos consecuente con sus propuestas de lucha contra la corrupción, sin embargo, plantea la creación de un ministerio para obras y compras, cuando ya existe Perú Compras. Además, la Contraloría ya está recibiendo el presupuesto que anunció. Alcántara se centró en la elección popular y revocatoria de autoridades, lo que no es una solución a la corrupción.

Humala explicó corrupción

Fue importante que Humala trate de explicar que la corrupción no es solo un fenómeno público, sino que tiene también un componente privado, y habría que ver cuánto funciona la cláusula anticorrupción. Mientras que Castillo habló de la muerte civil, que no es un tema preventivo; y no quedó claro a qué se refirió con revisar el Pacto de San José.

