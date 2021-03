La última encuesta nacional urbana del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), publicada ayer en su primera parte, permite al menos establecer algunas tendencias en lo que respecta a la elección presidencial.

En estos momentos hay un líder claro: Yonhy Lescano, de Acción Popular. Y de continuar en esa senda, es casi un hecho que será uno de los que disputará la segunda vuelta.

Una segunda tendencia, bajo la mirada del politólogo Juan de la Puente, es que se mantiene la “resistencia democrática” de un 30% de electores -más de 7 millones- que afirma que no votará por nadie o no lo ha decidido .

Se espera que ese porcentaje se reduzca a medida que se acerque el domingo 11 de abril. De acuerdo con el IEP, a ese 30% que todavía no decide su voto, hay que sumarle un 28% que podría cambiar su decisión.

“Lo más importante: el 30% no escoge entre los favoritos. Más aún, casi el 60% no está decidido o podría cambiar su voto. En ese escenario, los indecisos suelen alinearse entre los favoritos al día de la elección. Así, Lescano probablemente llegue a segunda vuelta, pero el segundo lugar no está asegurado”, señaló el politólogo Paolo Sosa.

En efecto, las cifras ofrecidas por el IEP señalan que si bien Lescano lidera en solitario con ligera comodidad, la competencia por ver quién podría acompañarlo en la siguiente ronda permanece abierta.

Rafael López Aliaga (Renovación Popular) ha conseguido desprenderse de ese pelotón de aspirantes que anda detrás del candidato de AP. Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Verónika Mendoza (Juntos por el Perú) andan al acecho. La pregunta es cuánto podría crecer el representante de RN.

“ López Aliaga podría haber llegado a su techo y no está asegurado que se mantenga ahí . Fujimori y Mendoza están estancadas y lo más importante para ellas debe ser no perder votos en las próximas semanas. Manteniéndose podrían beneficiarse de los errores de otros candidatos en los últimos días”, señaló Sosa.

Altas y bajas

Por su parte, la docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya Enith Pinedo señaló que, de mantenerse las tendencias actuales, lo más probable es que quienes puedan continuar subiendo en las preferencias ciudadanas sean Lescano, López Aliaga, pero también Hernando de Soto (Avanza País).

“Las mayores alzas son las de López Aliaga en el oriente y de Pedro Castillo (Perú Libre) en el sur, quienes le podrían haber restado a Fujimori y Mendoza, respectivamente. De hecho, es López Aliaga el candidato que ha crecido en todas las zonas geográficas, de acuerdo con el IEP”, dijo.

Asimismo, Pinedo destacó que a nivel de segmentos socioeconómicos son dos casos los que merecen más atención por sus avances: los de Lescano (en los sectores A, B y C) y de De Soto (en los sectores A y B). Advirtió, eso sí, que nada está cerrado y que estas semanas que vienen serán decisivas.

¿Hay posibilidades de que otros candidatos se sumen a la lista de los que podrían aumentar sus respectivos respaldos?

“ De Soto y Castillo tienen espacio para crecer pese a sus limitaciones . La suerte del primero podría estar atada a los errores de López Aliaga y de Julio Guzmán (Partido Morado)”, indicó Sosa.

¿Y quiénes han visto resignar sus opciones? “George Forsyth (Victoria Nacional) tiene la suerte casi echada; ha perdido uno de sus cuatro potenciales votantes desde octubre. También se hunden Guzmán y Acuña (Alianza para el Progreso) y se congela abajo Ollanta Humala (Partido Nacionalista)”, indicó De la Puente.

Coincidió Sosa: “Los demás candidatos, por el momento, tienen poco espacio para crecer, como el caso de Humala. O es poco probable que reviertan su caída, como Forsyth, Guzmán y Daniel Urresti (Podemos). No obstante, tomando en cuenta elecciones pasadas y el rol de factores externos, nada está dicho todavía”. Faltan cuatro semanas para la foto definitiva.

La erosión del llamado centro político

Lo que también refleja el sondeo del IEP es que las opciones que estaban llamadas a capturar el centro vienen quedando relegadas. “Se aclara el panorama electoral. Según la encuesta IEP, en un trimestre se erosionó básicamente el centro y el centroderecha, lo que permitió el incremento sustantivo de Lescano y López Aliaga. Tienen las mayores probabilidades de pasar a la segunda vuelta”, escribió el politólogo Fernando Tuesta en sus redes.

“El suspenso continúa”

Por Arturo Maldonado, politólogo

La tendencia al alza de Lescano parece ubicarlo en la segunda vuelta con alta probabilidad. Si las elecciones siguieran la tendencia de 2016, debería ganar la primera vuelta, pero nada es seguro a estas alturas. En 2011, el candidato puntero a estas alturas, Toledo, terminó cuarto , aunque ya venía en caída. Más allá de eso, la encuesta del IEP no muestra otro “fijo” en segunda vuelta. Hay un 30% que aún no decide su voto. Es posible que ese grupo siga el mensaje de las encuestas y se decante por un “puntero” que viene al alza, como ocurrió con Fujimori, Kuczynski y Mendoza en 2016.

Pero también podría haber sorpresas. Ese grupo está centrado en los niveles D y E y fuera de Lima, algo que podría perjudicar a candidatos como López Aliaga o De Soto. Un ligero sesgo en este grupo a favor de alguna candidatura podría darle ese empujón extra y cambiar el panorama de las últimas semanas. Algo como lo que ocurrió en 2011 cuando Humala arremetió en el último mes. El suspenso continúa.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.