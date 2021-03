Empresas de Rafael López Aliaga tienen deuda coactiva de S/ 28,4 millones con Sunat

La imagen de empresario exitoso que destaca durante su campaña el candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, es diferente a la que aparece en los registros de deudores de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat).

El magnate del transporte ferroviario y del negocio hotelero, quien incluso públicamente ha alardeado de poseer una fortuna superior que su contrincante de Alianza para el Progreso, César Acuña, está relacionado con 6 empresas que mantienen una deuda coactiva con la Sunat que supera los 28,4 millones de soles. Las deudas tributarias se transforman en coactivas cuando la Sunat agotó la vía administrativa para efectuar el cobro correspondiente. Las deudas tributarias consignadas en los registros de la Sunat pertenecen a los negocios en los que ha tenido o mantiene intereses el aspirante a la jefatura del Estado.

López Aliaga, en un anexo que adjuntó a su Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV) que entregó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), señaló que posee una participación del 50% de la empresa Peruval Corp. S.A. Según los registros de la Sunat, esta compañía tiene pendientes de pago tributos desde el año 2000. La deuda coactiva asciende al día de hoy a 17 millones 23 mil 789 soles.

En el mismo documento declaró que era dueño del 90,91 por ciento de la empresa Perú Hotel Holding, un poderoso conglomerado en el negocio hotelero concentrado en el Cusco. Con esa denominación, Perú Hotel Holding no mantiene pendiente ninguna deuda con Sunat.

Sin embargo, bajo el paraguas de Perú Hotel Holding, hay otras entidades deudoras con Sunat. Según lo reportado por esta compañía de López Aliaga a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), son parte del grupo económico:

Perú Holding de Turismo.

Perú Hotel.

Perú Hotel Machu Picchu.

Marsano Palace.

De estas empresas, Perú Holding de Turismo tiene una deuda coactiva de 7 millones 839 mil 86 soles; la de Perú Hotel llega a 76 mil 151 soles; la de Perú Hotel Machu Picchu alcanza los 2 millones 861 mil 551 soles; y Marsano Palace suma 97 mil 786 soles.

El candidato a la presidencia de Renovación Popular también reconoció que era dueño del 50 por ciento de Peruval Corp., la misma que tiene una deuda coactiva de 17 millones 23 mil 789 soles.

Las cifras de las deudas coactivas, como todos los ciudadanos que han enfrentado esta situación lo saben perfectamente, crecen día a día por la aplicación de los intereses.

La República intentó comunicarse con López Aliaga, pero sus voceros de prensa dijeron que no tenían certeza de que respondiera porque se encontraba en plena campaña proselitista en provincias. En todo caso, este diario recogerá sus explicaciones cuando estén disponibles.

Consultado un exfuncionario fiscalizador de la Sunat sobre las cobranzas coactivas de empresas relacionadas con López Aliaga, dijo a La República: “Las deudas coactivas son las legítimas, o porque no han sido impugnadas por el contribuyente, o porque cualquier instancia (administrativa, Tribunal Fiscal, Poder Judicial, etc.) las ha reconocido como tales. Es decir, son plenamente exigibles. Un empresario de esas características es definitivamente un contribuyente de alto riesgo”.

El exfuncionario de la Sunat también observó un hecho relevante: “ Como deudas por Impuesto a la Renta hay una suma, pero las mencionadas empresas también tienen deudas con el Seguro Social . Quiere decir que los trabajadores de dichas empresas no podrían atenderse en EsSalud”, indicó.

El abogado tributarista Álvaro Bocanegra, consultado al respecto, señaló: “La cobranza coactiva puede haberse originado por una discrepancia con la Sunat o porque la deuda está judicializada. Ahora, tratándose de empresas relacionadas con un candidato presidencial, lo primero que debe hacer es sanear todo, especialmente lo que está pendiente de EsSalud”.

Otro abogado tributarista, David Bravo Sheen, recomendó lo siguiente: “Se debe conocer el estatus de esa deuda. Puede ser una cobranza coactiva, pero a lo mejor el señor ha judicializado la deuda y se encuentra cuestionada en el Poder Judicial y no se puede asumir que no paga porque no quiere. Quien mejor puede decirnos el origen de esa deuda es la procuraduría de la Sunat y saber qué ha hecho para cobrar la deuda: embargos, retenciones, etc. La deuda a EsSalud sí es grave porque está dejando sin atención médica a los trabajadores”.

En su Declaración Jurada de Hoja de Vida, Rafael López Aliaga ha declarado un ingreso anual de 7 millones 220 mil 660 soles. En cambio, su contrincante César Acuña declaró 6 millones 508 mil soles. Esta diferencia le permite a López Aliaga afirmar que es más rico que Acuña. Solo que la diferencia consiste en que las empresas relacionadas con el candidato de Renovación Popular afrontan una deuda coactiva de 28,4 millones de soles.

Es una excelente oportunidad para que López Aliaga explique cómo hará para que la Sunat no lo embargue a fin de cobrarse la deuda coactiva.

Infografía - La República

