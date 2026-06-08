Carreras con alta empleabilidad y visión global: la propuesta de la Universidad Privada San Juan Bautista

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¿Qué carreras con alta empleabilidad y visión global son la mejor opción para el futuro? Esta es una de las preguntas que más se hacen los jóvenes al momento de elegir una profesión. Hoy, carreras vinculadas a negocios, marketing y gestión empresarial se han convertido en algunas de las opciones con mayor proyección para los próximos años.

Ante este escenario, las organizaciones buscan profesionales capaces de emplear herramientas tecnológicas y desenvolverse en mercados globalizados.

¿Qué carreras tienen mayor demanda laboral actualmente?

De acuerdo con el Estudio Talento Digital en el Perú, el 59% de las organizaciones evaluadas registró dificultades para cubrir vacantes por la falta de habilidades técnicas y digitales. Ello refleja la creciente demanda de profesionales preparados para desenvolverse en tales áreas.

“Hoy las organizaciones necesitan profesionales capaces de desenvolverse en mercados cada vez más globalizados y competitivos. La internacionalización de los negocios y la transformación digital han cambiado la manera en que operan las empresas y, por lo tanto, también las competencias que demanda el mercado laboral”, indicó el Mg. Dino Yacarini Machuca, especialista en Estrategia de Negocios y Comercio Internacional de la Universidad Privada San Juan Bautista.

Esta realidad ha impulsado el crecimiento de las carreras universitarias relacionadas con negocios, marketing y gestión empresarial.

Carreras con alta empleabilidad orientadas al entorno digital

Con el objetivo de responder a las nuevas exigencias del mercado, la Universidad Privada San Juan Bautista anunció el lanzamiento de las carreras de Administración y Marketing y Administración y Negocios Internacionales.

Administración y Marketing : integra herramientas de gestión, análisis del consumidor, estrategias comerciales y recursos digitales aplicados al entorno empresarial actual.

: integra herramientas de gestión, análisis del consumidor, estrategias comerciales y recursos digitales aplicados al entorno empresarial actual. Administración y Negocios Internacionales: orientada al estudio del comercio exterior, la internacionalización empresarial y la gestión de oportunidades en mercados globales.

Durante los ciclos formativos, los estudiantes desarrollan habilidades técnicas. Fuente: composición IA.

Universidad Privada San Juan Bautista responde a las nuevas demandas profesionales

Son cada vez más los estudiantes que priorizan programas académicos que les permitan desarrollar habilidades prácticas y acceder a mejores oportunidades laborales.

Con esta propuesta, la Universidad Privada San Juan Bautista busca contribuir a la formación de profesionales preparados para desenvolverse en entornos nacionales e internacionales. Todos sus programas se basan en lo teórico y práctico, alineado a las necesidades actuales.

Si estás evaluando qué carrera estudiar, conoce más sobre las nuevas propuestas académicas de la Universidad Privada San Juan Bautista y descubre cuál se adapta mejor a tus objetivos profesionales.

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