HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
EN VIVO

Conteo rápido sacude la segunda vuelta: Keiko habla y Sánchez da balconazo | Arde Troya con Oxenford

Educación
PATROCINADO

Carreras con alta empleabilidad y visión global: la propuesta de la Universidad Privada San Juan Bautista

Las carreras con alta empleabilidad están enfocadas en transformación digital, gestión empresarial y visión global.

Los jóvenes optan por escoger carreras profesionales que ofrezcan habilidades técnicas y digitales. Fuente: composición IA.
Los jóvenes optan por escoger carreras profesionales que ofrezcan habilidades técnicas y digitales. Fuente: composición IA.
Escuchar
Resumen
Compartir

¿Qué carreras con alta empleabilidad y visión global son la mejor opción para el futuro? Esta es una de las preguntas que más se hacen los jóvenes al momento de elegir una profesión. Hoy, carreras vinculadas a negocios, marketing y gestión empresarial se han convertido en algunas de las opciones con mayor proyección para los próximos años.

Ante este escenario, las organizaciones buscan profesionales capaces de emplear herramientas tecnológicas y desenvolverse en mercados globalizados.

¿Qué carreras tienen mayor demanda laboral actualmente?

De acuerdo con el Estudio Talento Digital en el Perú, el 59% de las organizaciones evaluadas registró dificultades para cubrir vacantes por la falta de habilidades técnicas y digitales. Ello refleja la creciente demanda de profesionales preparados para desenvolverse en tales áreas.

“Hoy las organizaciones necesitan profesionales capaces de desenvolverse en mercados cada vez más globalizados y competitivos. La internacionalización de los negocios y la transformación digital han cambiado la manera en que operan las empresas y, por lo tanto, también las competencias que demanda el mercado laboral”, indicó el Mg. Dino Yacarini Machuca, especialista en Estrategia de Negocios y Comercio Internacional de la Universidad Privada San Juan Bautista.

Esta realidad ha impulsado el crecimiento de las carreras universitarias relacionadas con negocios, marketing y gestión empresarial.

Carreras con alta empleabilidad orientadas al entorno digital

Con el objetivo de responder a las nuevas exigencias del mercado, la Universidad Privada San Juan Bautista anunció el lanzamiento de las carreras de Administración y Marketing y Administración y Negocios Internacionales.

  • Administración y Marketing: integra herramientas de gestión, análisis del consumidor, estrategias comerciales y recursos digitales aplicados al entorno empresarial actual.
  • Administración y Negocios Internacionales: orientada al estudio del comercio exterior, la internacionalización empresarial y la gestión de oportunidades en mercados globales.
carreras-alta-empleabilidad-2026

Durante los ciclos formativos, los estudiantes desarrollan habilidades técnicas. Fuente: composición IA.

Universidad Privada San Juan Bautista responde a las nuevas demandas profesionales

Son cada vez más los estudiantes que priorizan programas académicos que les permitan desarrollar habilidades prácticas y acceder a mejores oportunidades laborales.

Con esta propuesta, la Universidad Privada San Juan Bautista busca contribuir a la formación de profesionales preparados para desenvolverse en entornos nacionales e internacionales. Todos sus programas se basan en lo teórico y práctico, alineado a las necesidades actuales.

Si estás evaluando qué carrera estudiar, conoce más sobre las nuevas propuestas académicas de la Universidad Privada San Juan Bautista y descubre cuál se adapta mejor a tus objetivos profesionales.

[CONTENIDO PATROCINADO]

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Carreras de negocios internacionales y marketing: las opciones de la Universidad Privada San Juan Bautista para el mercado laboral actual

Carreras de negocios internacionales y marketing: las opciones de la Universidad Privada San Juan Bautista para el mercado laboral actual

LEER MÁS
La SUNEDU reconoce la validez académica de los programas con RVOE de TECH Universidad

La SUNEDU reconoce la validez académica de los programas con RVOE de TECH Universidad

LEER MÁS
¡Música, alegría y esperanza! Así se vivió la gran caminata por la educación

¡Música, alegría y esperanza! Así se vivió la gran caminata por la educación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Carreras de negocios internacionales y marketing: las opciones de la Universidad Privada San Juan Bautista para el mercado laboral actual

Carreras de negocios internacionales y marketing: las opciones de la Universidad Privada San Juan Bautista para el mercado laboral actual

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Educación

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025