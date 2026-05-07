Precio del dólar en Perú HOY, jueves 7 de mayo: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?
Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.
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¿Cuál es el precio del dólar HOY, 7 de mayo, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,465 la compra y S/3,470 la venta.
¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 7 de mayo?
BBVA
- Compra: S/3,382
- Venta: S/3,546
Scotiabank
- Compra: S/3,519
- Venta: S/3,558
Banco de la Nación
- Compra: S/3,4200
- Venta: S/3,560